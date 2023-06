Il 23 e 24 giugno due spettacoli in Piazza IV Novembre – Noventa Vicentina: arriva il teatro viaggiante

Venerdì e sabato in scena Loris Contarini in “Nóve Raixe”, co-produzione tra TOP – Teatri Off Padova e Amistad Teatro, e l’opera per attore e banda musicale “ZAUBERKRAFT. L’ovale perfetto secondo Andrea Zanzotto”

Continua il percorso del Teatro Viaggiante,

cartellone teatrale diffuso promosso da Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e Regione del Veneto, che tra giugno e luglio toccherà ben 14 centri del Veneto per un totale di 28 spettacoli in programma, che arriva in provincia di Vicenza.

La quarta tappa della rassegna itinerante sarà Noventa Vicentina. Due gli appuntamenti in programma in piazza IV Novembre alle 21.15: venerdì 23 giugno Nóve Raixe di TOP – Teatri Off Padova e Amistad Teatro e sabato 24 giugno ZAUBERKRAFT. L’ovale perfetto secondo Andrea Zanzotto di Cikale Operose con Echidna / paesaggio culturale.

venerdì 23 giugno alle 21.15 con Nóve Raixe, co-produzione tra TOP – Teatri Off Padova e Amistad Teatro, che vedrà salire sul palco Loris Contarini, regista e attore della drammaturgia, accompagnato alle chitarre dal musicista Paolo Valentini. Lo spettacolo si pone come un tentativo di capire il presente di un territorio, il Veneto, attraverso le parole di due capisaldi della letteratura veneta, Luigi Meneghello e Andrea Zanzotto, affiancate a quelle dello scrittore contemporaneo Massimo Carlotto.

La drammaturgia è costruita dunque intorno ad alcuni testi poetici alternati a raccordi in prosa ispirati a scritti e interviste di Zanzotto e affronta temi cari al poeta come il dialetto, il paesaggio, l’ambiente e l’identità. Un frammento della poetica traduzione in dialetto veneto di Amleto di Meneghello e due prose di Carlotto integrano il percorso senza soluzione di continuità, fino al bivio narrativo finale.

torna protagonista l’universo poetico di Zanzotto con ZAUBERKRAFT. L’ovale perfetto secondo Andrea Zanzotto, opera per attore e banda musicale per la produzione di Cikale Operose con Echidna / paesaggio culturale. Lo spettacolo, nato da un’idea di Sandro Buzzatti, che ne è anche l’interprete, per la regia di Marta Dalla Via, si pone l’obiettivo di “portare la poesia in mezzo alla gente e far sostare la gente in mezzo alla poesia”.

Per farlo si userà una chiave molto speciale: la fiaba del Barba Zhucòn, una tradizione orale molto diffusa in tutto il territorio veneto. Una favola che mette in luce una relazione di genere con un maschio orco e una madre e una figlia come potenziali vittime di una sopraffazione ma che, invece, si rovescia facendo emergere un duo femminile pregno di coraggio e astuzia. Sul palco ci sarà anche una vera e propria banda musicale, La Banda Larga delle Prealpi Trevigiane, parte integrante della drammaturgia, diretta da Luigi Vitale.

Gli spettacoli in programma nella rassegna diffusa sono stati selezionati attraverso un bando lanciato a marzo 2022 da TSV-Teatro Nazionale ed Arteven e aperto alle imprese teatrali del territorio. Delle quasi 70 proposte pervenute, 14 sono state selezionate per entrare a far parte del progetto Il Teatro Viaggiante, che dal 13 giugno al 29 luglio 2023 porterà in altrettante città e cittadine del Veneto nuove proposte.

Ogni comune coinvolto, due per ciascuna delle 7 province, accoglierà quindi due diversi spettacoli per un totale di 28 appuntamenti. Un cartellone diffuso nel territorio che non sarebbe stato possibile senza il sostegno di Intesa Sanpaolo, sponsor della rassegna itinerante.

Ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito myarteven.it tramite il portale Eventbrite.

TOP – Teatri Off Padova e Amistad Teatro

NÓVE RAIXE di e con Loris Contarini – chitarre Paolo Valentini

collaborazione artistica Gianni Bozza

Lo spaesamento è sentire smarrimento. Si è perso qualcosa: i punti cardinali, i riferimenti, strada e direzione, casa e radici. Si è disorientati, più soli. Perciò ha più significato incontrarsi, incontrare la poesia, le parole, le storie. La poesia di Zanzotto e l’opera di Meneghello sono tutto questo: punti cardinali, strada, casa, lingua, identità, radici. A cento anni dalla loro nascita, lo spettacolo è un tentativo di capire il presente di un territorio, il Veneto, attraverso le loro parole e la loro poesia, affiancate alle parole di uno scrittore contemporaneo: Massimo Carlotto. Dice Meneghello:

“Ci sono due strati nella personalità di un uomo: sopra, le ferite superficiali, in italiano, in latino; sotto, le ferite antiche che rimarginandosi hanno fatto queste croste delle parole in dialetto.” Identità, civiltà, lingua non sono e non possono essere punti cardinali se non hanno radici profonde e forti in un luogo per ricordare “che esiste il sublime, per risaltare gli antichi splendori e accogliere vie di beltà”, come dice Zanzotto, per provare a riorientarsi, a ritrovarsi.

La drammaturgia dello spettacolo è costruita intorno a testi poetici e a raccordi in prosa ispirati a Zanzotto e Meneghello e affronta temi cari ai due scrittori come il dialetto, il paesaggio, l’ambiente e l’identità. Due prose di Carlotto integrano il percorso fino al bivio narrativo finale.

Cikale Operose con Echidna / paesaggio culturale

ZAUBERKRAFT – L’OVALE PERFETTO SECONDO ANDREA ZANZOTTO

ideazione, progetto e interpretazione Sandro Buzzatti – direzione musicale Luigi Vitale

musica Banda Larga delle Prealpi Trevigiane – drammaturgia e regia Marta Dalla Via

scene Antonio Panzuto – costumi Sonia Marianni

organizzazione e cura Cristina Palumbo, Giampaolo Fioretti in collaborazione con Paola Zanusso

Portare la poesia in mezzo alla gente e far sostare la gente in mezzo alla poesia è la spinta fondante di questo progetto. Il pubblico entrerà nell’Eden della lingua Matria attraverso una tradizione orale molto diffusa in tutto il territorio veneto e declinata in tanti idiomi e idioletti: la fiaba del Barba Zhucòn. Una favola che mette in luce una relazione di genere con un maschio orco e una madre e una figlia come potenziali vittime di una sopraffazione ma che, invece, si rovescia facendo emergere un duo femminile pregno di coraggio e astuzia.

Sono donne che oltrepassano i confini predefiniti dalle convenzioni sociali arrivando a ridicolizzare la fonte delle loro paure; il tutto tra frittelle, cuscini, spini e un vortice di ritmo lessicale indimenticabile. A queste si aggiungono le altre donne che popolano l’universo di Zanzotto, un esercito di umanissime muse che andranno a nutrire uno stomaco collettivo. Una banda musicale, espressione ancora una volta di un sentire popolare legato all’agorà, sarà parte integrante di questa drammaturgia. Come un coro greco, ascolta l’attore e respira insieme a lui in un dialogo che riesce a farci sentire adulti coraggiosi che anelano alle più alte vette della poesia ma anche bambini che parlano in petèl, che hanno paura e cercano la mano di un genitore che, come in ogni fiaba, li guidi fuori dal fitto bosco.

