Montecchio Maggiore: teatro per bambini e famiglie con “Estate in Favola”

In un mese sei appuntamenti per far vivere la magia del teatro a bambini e famiglie. Montecchio Maggiore.

Prenderà il via questa settimana la rassegna “Estate in Favola 2023”

Promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il circuito teatrale regionale Arteven.

A inaugurare il calendario,

venerdì 23 giugno , sarà lo spettacolo “L’acciarino magico” della compagnia Il Baule Volante.

, sarà lo spettacolo “L’acciarino magico” della compagnia Il Baule Volante. il 30 giugno , Febo Teatro e Stivalaccio Teatro porteranno sul palco “La principessa sul pisello”,

, Febo Teatro e Stivalaccio Teatro porteranno sul palco “La principessa sul pisello”, il 7 luglio Ensemble Vicenza Teatro interpreterà il grande classico “La bella addormentata nel bosco”.

Ai primi tre eventi, per piccoli spettatori a partire dai cinque anni, seguirà il 14 luglio la messinscena “Pollicino non ha paura dell’orco” per bimbi di almeno tre anni e promossa da Fondazione Aida.

In parallelo alla kermesse teatrale (in programma nelle serate di venerdì alle 21 nel giardino della biblioteca di via San Bernardino) “Estate in Favola” proporrà nel parco del castello di Romeo due incontri dedicati alle letture animate.

Ensemble Vicenza Teatro racconterà alla giovane platea

“Le avventure di Pinocchio”, alle 18.30 di lunedì 3 luglio , e

, e la storia di “Alice nel paese delle meraviglie”, alle 18.30 di lunedì 17 luglio.

Eventi consigliati a bambini dai tre anni d’età.

Montecchio Maggiore – «Si tratta di una rassegna

inserita nel più ampio calendario di “Estate d’Eventi”, un ciclo di appuntamenti dedicato ai genitori e ai loro figli.

Con questi spettacoli per bambini vogliamo avvicinare le nuove generazioni, e quindi i cittadini di domani, alla cultura, all’arte e alla magia del teatro», dichiara l’assessore alla cultura Claudio Meggiolaro.

«Per sei sere tra giugno e luglio, due dei meravigliosi spazi verdi del nostro territorio comunale si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto».

Per i quattro appuntamenti teatrali è previsto un biglietto d’ingresso a 5 euro, acquistabile prima dello spettacolo o online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita.

Le letture animate saranno a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune di Montecchio Maggiore.

