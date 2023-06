Historic Club Schio: mini GP ma a pedali!!!

Sabato 24 giugno in occasione della festa del Santo Patrono di Schio – San Pietro – un Mini Gran Premio con automobili a pedali, riservato a bambini e bambine con età compresa tra i 4 e 9 anni. – Historic Club Schio

L’evento, patrocinato dal comune di Schio si terrà in Piazza Rossi, proprio a ridosso del duomo, a partire dalle ore 16 e fino alle 19.

I giovani piloti in erba potranno sfidarsi imitando i veri campioni del volante, abbigliandosi con una tuta bianca, così come usavano i corridori d’epoca.

Le automobiline a pedali sono costruite in Italia riprendendo con le forme delle monoposto degli anni ‘50. Consentendo ai bambini di gareggiare secondo i principi della sana e onesta sportività. Ma anche dell’amicizia e della solidarietà, oltre che di un po’ di sana passione e giovanile grinta.

La nascita dell’idea

Historic Club Schio – Si riprende, in sostanza, la romantica idea che, da qualche anno a questa parte, si replica in Inghilterra nel Festival of Speed di Goodwood,. Il Festival con ragazzini che, dopo una breve corsa a piedi dal momento in cui viene dato il via, si calano sulle vetturette. Si calano e percorrono un breve tratto di circuito con le auto a pedali spingendo i pedali a tutta forza.

Il progetto del primo campionato nazionale istituito dall’ASI

La manifestazione promossa dal Club scledense e da Unicef Italia, rientra nel progetto del primo campionato nazionale istituito dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) attraverso la commissione ASI Solidale ed è evento volto alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione dagli incidenti stradali in cui sono coinvolti i bambini attraverso il programma “Rights of Way”, che stanzierà un milione di dollari all’anno per tre anni di interventi ed è stato implementato e sostenuto direttamente anche da ASI.

Questa attività, già svoltasi a Bari, Alessandria, Parma, Trento sarà replicata in altre 20 piazze d’Italia grazie all’impegno di altrettanti club federati ASI, consisterà sempre nel fare pilotare i bambini su un percorso a misura nelle piazze cittadine, in modo da condividere messaggio educativo e divertimento.

Per coloro che non potessero partecipare alla manifestazione scledense, potrà comunque partecipare all’edizione si che si terrà prossimamente a Caorle.

L’attività sociale dell’Historic Club Schio

Infine si vuole ricordare l’attività sociale dell’Historic Club Schio, impegnato da alcuni anni con varie attività: la “Befana ASI” con cui i soci partecipano alla raccolta di beni a favore delle famiglie in difficoltà, con le attività di divulgazione culturale (quest’anno con la storia del design dell’automobile) nella scuola IPSIA.

Infine con l’evento “Alberiamoci” in accordo con Legambiente, quando ogni anno sarà piantato un albero negli spazi messi a disposizione del comune perché, anche i club di automobili d’epoca, sostengono il rispetto della vita e della natura.

Fonte Filippi Diego Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/ Ufficio Stampa Schio