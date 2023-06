Enoch Soranzo (FdI): progetto di legge “Le case dei veneti illustri”

Il Presidente del Gruppo Consigliare FdI, Enoch Soranzo, si è reso promotore del progetto di legge, illustrato oggi in Commissione Consiliare, destinato a tutelare, promuovere e rendere fruibili le dimore di rilevante interesse culturale legate a personalità illustri del Veneto.

Questi luoghi, che ospitarono uomini di scienza, scrittori moderni e antichi, statisti, giuristi, esploratori, viaggiatori, santi, condottieri, studiosi, architetti e scultori, sono siti speciali che narrano la storia di vite straordinarie e hanno contribuito a plasmare l’attuale aspetto del Veneto, aumentandone anche la fama in tutto il mondo.

Ciò che è custodito nelle case

non manca di procurare motivi di stupore e meraviglia per i sorprendenti e cospicui patrimoni d’opere d’arte, biblioteche e archivi, e per l’atmosfera di cui sono pervase, nel ricordo delle persone che le hanno abitate, vissute, magari create anche con un impegno diretto nella progettazione e nella realizzazione degli spazi, dell’arredo e di oggetti con forte carica significante.

“Il progetto di legge”, dichiara il Presidente Enoch Soranzo, “si propone di garantire la conservazione, la promozione e la fruizione di questi luoghi di straordinario valore culturale.

Le dimore e gli studi dei personaggi illustri rappresentano veri e propri tesori, con oggetti, mobili, documenti e collezioni che raccontano storie di vita e l’influenza che queste personalità hanno avuto nel contesto storico e sociale dell’epoca.

Inoltre, il progetto di legge

prevede che queste case e gli studi possano essere resi accessibili, conservati, valorizzati, promossi e fruiti in varie forme, come manifestazioni culturali e visite guidate a percorsi tematici.

Tutte iniziative che non solo avranno un impatto positivo sul turismo e l’economia regionale, ma garantiranno anche la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico del Veneto.

In un momento di crisi economica post-pandemia è fondamentale identificare nuove opportunità di sviluppo economico nel settore turistico e ricettivo, che rappresenta il principale comparto del Veneto.

In quest’ambito, il progetto di legge promuove l’approccio allo smart tourism, al bike-tourism e al turismo esperenziale , tre dimensioni innovative del flusso turistico ancora in gran parte inesplorate nella regione.

Attraverso questo progetto di legge, la Regione Veneto conferma il suo ruolo di cabina di regia per la messa a sistema delle case e degli studi già esistenti, ma si propone anche di identificare e valorizzare ulteriori dimore e studi legati a personalità illustri che ancora non fossero stati censiti.”

VENEZIA, 21 Giugno 2023