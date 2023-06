Comune di Vicenza: cercasi operatori economici settore “servizi sociali”

Sociale, si cercano operatori economici per il progetto Abitare insieme e il servizio di Pronto intervento

Presentazione delle manifestazioni di interesse entro le 12 del 29 giugno

Sono stati pubblicati nel sito del Comune due avvisi dei servizi sociali per la raccolta delle manifestazioni di interesse per l’affidamento a due operatori economici. Rispettivamente del progetto Abitare insieme e del servizio sperimentale di Pronto intervento sociale. Per entrambi gli avvisi è possibile presentare la propria manifestazione d’interesse entro le 12 del 29 giugno.

Bando Abitare insieme

Il progetto Abitare insieme è un intervento finanziato nell’ambito del Pnrr e consistente nella creazione di attività educative domiciliari e territoriali per persone con disabilità, individuate su tutto il territorio dell’Ambito territoriale sociale Ven_06-Vicenza, coincidente con i 37 Comuni del distretto Est – Aulss 8 Berica.

Grazie a servizi sociali e sanitari, di comunità e domiciliari per persone con disabilità, si punta a migliorarne l’autonomia. Oltre a offrire loro opportunità di accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

A breve verrà dato il via anche alla procedura per il progetto gemello Abitare in autonomia, rivolto a persone con disabilità psichiatriche.

Maggiori informazioni sull’avviso pubblico per l’indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del progetto sono disponibili nella pagina Gare e avvisi del sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php/346949).

Il progetto è finanziato da NextGeneration Eu nell’ambito del Pnrr, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Intervento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Per maggiori informazioni sugli interventi Pnrr del sociale: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/pnrr.php/anziani_disabilita_nuovapoverta

Bando Pronto intervento sociale

Il servizio sperimentale di Pronto intervento sociale, finanziato con la Quota Servizi del Fondo Povertà, prevede la creazione di una centrale operativa attiva durante la chiusura dei servizi sociali. Compresi gli orari notturni e i giorni festivi. La centrale sarà reperibile telefonicamente per tutti gli enti pubblici e privati che operano nella rete di gestione. Gestione delle emergenze sociali come, ad esempio, le unità di strada, le forze dell’ordine o i centri antiviolenza.

Gli operatori interverranno in loco e prenderanno in carico, anche reperendo soluzioni abitative temporanee, le persone che si trovano in situazioni di grave urgenza sociale, in tutti i casi in cui attendere l’apertura degli uffici pubblici potrebbe comportare dei pericoli per la loro incolumità fisica o psichica.

Il servizio, di cui è capofila di Comune di Vicenza, coprirà tutto il territorio dell’Ambito Territoriale Sociale Ven_06-Vicenza. Il Comune coordinerà la sottoscrizione di appositi accordi e convenzioni tra istituzioni ed enti del terzo settore per l’attivazione del servizio.

Maggiori informazioni sull’avviso pubblico per l’indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del progetto sono disponibili nella pagina Gare e avvisi del sito del Comune ( https://www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php/346949).

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa