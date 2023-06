Adunata Alpini 2024, il sindaco incontra il presidente nazionale ANA

Il sindaco Giacomo Possamai ha ricevuto oggi a Palazzo Trissino il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero accompaganto dal presidente di Ana Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” Lino Marchiori e il presidente dell’Adunata Alpini 2024 Maurizio Pinamonti.

Erano presenti anche l’assessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace Leone Zilio e il capo di gabinetto Sandro Pupillo.

È stata l’occasione per un primo confronto sull’organizzazione dell’adunata del 2024 che sarà ospitata a Vicenza dal 10 al 12 maggio.

“L’adunata degli alpini del 2024 a Vicenza

sarà un’occasione per la città e per la nostra provincia che è la più alpina d’Italia – dichiara il sindaco Giacomo Possamai -. Con l’incontro di oggi proseguiamo il lavoro avviato dalla precedente amministrazione per mettere le basi per un’adunata straordinaria.

Sarà un fine settimana impegnativo per i vicentini perchè arriveranno centinaia di migliaia di persone che sapremo accogliere con il sorriso e con l’orgoglio di essere una città che guarda alla storia ma anche al futuro”.

“Durante il primo incontro odierno con la nuova amministrazione abbiamo sviluppato i temi più importanti relativi all’ospitalità e alle modalità dell’accoglienza.

L’idea è di fare in modo che il venerdì e il sabato sia ricreata un’atmosfera consona all’evento.

Con canti tipici alpini, in sintonia con gli operatori del centro, per proporre due serate a tema per tutta la città” – spiega il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero.