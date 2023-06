Vicenza: dal 22 al 25 giugno in Basilica palladiana il Festival “Una Basilica di libri”

Inaugurazione della rassegna “Una Basilica di libri” con il tutto esaurito per la cinquina del Premio Campiello in diretta streaming

Attività anche alle Gallerie d’Italia – Vicenza e in Biblioteca Bertoliana

Giovedì 22 giugno l’edizione zero

Giovedì 22 giugno alle 18 sarà inaugurata l’edizione zero di “Una Basilica di libri”. Il primo festival di letteratura della città che è stato pensato e organizzato dall’associazione culturale no profit BaldiLibri. Con la collaborazione del Comune di Vicenza.

La rassegna, si aprirà con la prima tappa del tour estivo della cinquina finalista del Premio Campiello 2023 e proseguirà per quattro giorni, fino a domenica 25 giugno.

All’incontro inaugurale saranno presenti il sindaco Giacomo Possamai, la vice sindaca e assessora alle risorse economiche, al lavoro e alle pari opportunità Isabella Sala e l’assessora alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin, Eugenio Calearo Ciman del Comitato di Gestione del Premio Campiello e Giovanni Bonotto delegato della Presidenza di Confindustria Vicenza alla Cultura e Valorizzazione del territorio.

La presentazione, i cui posti disponibili sono esauriti da tempo, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di BaldiLibri: https://youtube.com/watch?v=MCPPceF65eU&feature=share.

Cosa prevede il programma

Il programma prevede iniziative pensate per i più piccoli tra cui proposte di animazione teatrale nel loggiato della Basilica palladiana. A Palazzo Leoni Montanari le Gallerie d’Italia – Vicenza ospiteranno il programma interamente dedicato ai bambini con letture animate e un laboratorio introduttivo alla scrittura creativa. Mentre in Biblioteca Bertoliana (Palazzo Cordellina) si potrà partecipare ad un corso di scrittura creativa per adulti.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione.

“Una Basilica di Libri” è patrocinato dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Vicenza, dal Comune di Vicenza. Oltre all’Accademia Olimpica, dall’Ordine degli Avvocati Vicenza e da Confindustria Vicenza. Gli sponsor del festival sono AGSM-AIM, Autovega, Copymac e Intesa Sanpaolo con Gallerie d’Italia – Vicenza.

La manifestazione ha attivato diverse collaborazioni:

Gallerie d’Italia – Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, BILL (Biblioteca della legalità), Laboratorio di scrittura creativa “Walter Tobagi”, associazione exvUoto e IO LEGGO di Pulce Edizioni.

Parteciperà anche il mondo della scuola con il Liceo Classico A. Pigafetta attraverso il PCTO – Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: una trentina di studenti di alcune classi presteranno la loro collaborazione nelle fasi organizzative dell’accoglienza degli ospiti.

Programma: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/344435

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa