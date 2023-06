Thiene: da Le Amiche di Anna il sostegno concreto allo Sportello Donna

E’ stato consegnato nei giorni scorsi al servizio Sportello Donna l’assegno di 1.500,00 euro donato dall’associazione Le Amiche di Anna.

A tanto ammonta, infatti, la raccolta benefica derivante dall’evento musicale con Bruno Conte tenuto al Teatro Comunale il 6 maggio 2023. Evento dal titolo Non aver paura – Concerto per Anna , promosso da Le Amiche di Anna in collaborazione con il Comune di Thiene a sostegno del servizio Sportello Donna di Thiene.

Commenta l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Savio:

“Ringrazio di cuore le Amiche di Anna per questo contributo prezioso. Contributo che sarà destinato a finanziare le attività di prevenzione e informazione sulla violenza di genere programmate dallo Sportelo Donna. Ma anche negli Istituti Scolastici cittadini per il prossimo anno scolastico. La serata musicale è stata anche l’occasione di veicolare un messaggio forte di solidarietà rivolte a tutte le donne, perché non si sentano sole e siano incoraggiate a chiedere aiuto, qualora si trovassero a vivere situazioni difficili».

Fonte: Comune di Thiene (VI)- Ufficio Stampa

Breve presentazione dell’Associazione Le Amiche di Anna

“Le amiche di Anna” APS (Associazione di promozione sociale) no profit, nasce nell’ambito delle attività di prevenzione contro la violenza delle donne e di sostegno ai familiari.

La onlus è stata infatti fondata dalle commesse dell’ipermercato Carrefour, amiche di Anna. Fondata con l’obiettivo di dare un aiuto concreto a tutte le vittime per restituire una vita senza violenza e discriminazioni…

Cambiare tutto questo si può. Si deve!

Perché non è normale che sia normale.

Aiutaci ad aiutare