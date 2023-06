Tezze sul Brenta: “Truck River”, raduno di mezzi pesanti, manifestazione benefica

“Truck River”, raduno di mezzi pesanti, organizzata dall’Associazione Truck River APS in collaborazione con AFVS – Tezze sul Brenta – manifestazione benefica

Sabato 24 e domenica 25 giugno – Parco dell’Amicizia a Tezze sul Brenta (VI).

Sabato 24 giugno alle ore 18

presso il Parco dell’Amicizia, in via Chiesuola, 2 a Tezze sul Brenta (VI) si terrà l’inaugurazione della manifestazione benefica “Truck River”, raduno di mezzi pesanti, organizzata dall’Associazione Truck River APS, in collaborazione con l’Associazione Familiari e Vittime della Strada (AFVS).

Presenti il Sindaco di Tezze sul Brenta Luigi Pellanda, il Presidente dell’Associazione Truck River Andrea Boseggia e la Dott.ssa Silvia Frisina, Delegato di Presidenza dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada (AFVS).

L’evento si snoderà in due giornate,

sabato 24 e domenica 25 giugno. Oltre 230 i camion partecipanti.

L’AFVS sarà presente con uno stand e con un camion lungo 13 metri, brandizzato con il logo della campagna #chiguidanonbeve, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Interno, oltre a quello del Ministero della Giustizia, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della Polizia di Stato.

È prevista la partecipazione di oltre 3000 persone e i volontari della nostra Associazione saranno presenti per sensibilizzare contro la guida in stato di ebrezza.

Verrà distribuito materiale informativo sulla guida sotto effetto di alcol e sulle conseguenze penali dell’omicidio stradale.

Ci sarà anche la possibilità di sperimentare un percorso con gli occhiali alcolemici, particolari visori che simulano l’effetto dell’alcol alla guida.

Interverrà infine una pattuglia della Polizia Stradale che sarà a disposizione dei partecipanti per spiegare il funzionamento del precursore e dell’etilometro.

Attesa anche la presenza della Lamborghini Huracan della Polizia di Stato in forza alla Polizia Stradale.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione “Città della Speranza” Onlus, all’Associazione di Volontariato San Francesco Onlus e all’Associazione Familiari e Vittime della Strada (AFVS).

Tezze sul Brenta, 19 giugno 2023

UFFICIO STAMPA AFVS – ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ONLUS