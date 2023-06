Marostica entra nel circuito regionale ZTL Network

Il contrassegno disabili diventa valido in oltre 200 comuni – Marostica

Semplificazione e inclusione

sono i principi alla base dell’adesione da parte del Comune di Marostica al progetto ZTL Network.

Questo circuito regionale riguarda i cittadini titolari di un CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), che consente loro di transitare nelle zone a traffico limitato di tutti i comuni aderenti, senza dover chiedere ogni volta a ciascuna amministrazione il permesso di accesso.

Le informazioni relative ai permessi di circolazione, finora conservate fisicamente solo presso il singolo Comune che rilasciava l’autorizzazione, vengono ora condivise in una banca dati condivisa con gli altri Enti.

In pratica chi è titolare di un Cude già in corso di validità può accedere liberamente e senza altre incombenze burocratiche (utilizzando una vettura associata al suo permesso) a qualsiasi Ztl, nell’ambito territoriale della Regione Veneto e dei Comuni che hanno aderito al circuito.

«E’ un passo avanti molto importante –

dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – che rende ancora più virtuosa la nostra città e la inserisce in un circuito di ampio respiro a beneficio di chi ha limitazioni permanenti o temporanee per la propria mobilità.

Il lavoro fatto in questi anni dalla Regione e dall’Anci va giustamente nella direzione dell’adeguamento al Codice della Strada e della semplificazione delle procedure.

Marostica è tra i pochi Comuni che hanno delimitato nel proprio centro storico una zona a traffico limitato ed è importante andare verso una comune disciplina e regolamentazione di queste aree.

L’adesione a ZTL Network è nel segno dell’inclusione, a cominciare dalle persone con ridotta mobilità. Facilitare i loro spostamenti anche in città diverse è una scelta di cui andare fieri».

«Finalmente – commenta l’assessore ai servizi sociali Renato Bertolin – superiamo le difficoltà derivanti dal mancato di scambio di informazioni tra i Comuni. Gli aventi diritto finora erano obbligati, in caso di ingresso in una Ztl diversa da quella per cui avevano il permesso, a fornire una comunicazione preventiva o successiva, col rischio continuo di sanzioni e contenziosi, che determinavano costi e dispendio di tempo ed energie sia per il cittadino che per la pubblica amministrazione.

L’adesione a questo circuito regionale è di grande importanza dal punto di vista sociale e semplifica la vita di tutti».

«A Marostica –

spiega il comandante della Polizia Locale Thomas Bertoncello – ci sono 779 permessi rilasciati, collegati a 1362 targhe. Nel conteggio sono compresi i residenti e anche i non residenti nel Comune.

In città i varchi di controllo automatico sono due, quello di Porta Bassano e quello di Porta Stazione, attivi ogni notte dalle 00.30 alle 6.00, nei pomeriggi dei giorni festivi dalle 13.30 alle 19.30 e nel giorno del mercato settimanale.

L’ingresso è sempre consentito ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ai titolari del Cude, che ora potranno arrivare anche da altre località venete. Il rilascio del certificato, una volta verificati i requisiti e il possesso richiesta della documentazione medica, avviene nel giro di pochi minuti direttamente nel nostro ufficio di Palazzo Baggio».

La Regione del Veneto nel 2022, assieme ai Comuni di Verona, Milano e Roma ha partecipato alla fase di sperimentazione del circuito promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è tra i primi enti che hanno aderito al circuito nazionale dei Cude.

L’obiettivo è che ci sia al più presto una banca dati valida a livello nazionale.

La gestione dei permessi e delle targhe collegate è possibile anche attraverso l’applicazione “ViviVeneto”, utilizzabile anche da smartphone con autenticazione tramite Spid o Cie.

Sono in tutto 237 i Comuni veneti aderenti a ZTL Network: 76 in provincia di Verona, 71 in provincia di Vicenza, 40 in provincia di Padova, 40 in provincia di Venezia, 11 in provincia di Treviso, 7 in provincia di Rovigo, 2 in provincia di Belluno.

Tra i comuni vicentini aderenti solo quattro hanno Ztl attive e presidiate da varchi :

Vicenza, Bassano del Grappa, Marostica e Schio. Gli altri non hanno limitazioni di traffico nel loro territorio ma aderiscono al progetto e i loro cittadini possono chiedere il Cude da far valere altrove (Agugliaro, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Brendola, Bressanvido, Caltrano, Camisano Vicentino, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Chiampo, Cogollo del Cengio, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Montebello Vicentino, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monte di Malo, Montorso Vicentino, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Recoaro Terme, Romano d’Ezzelino, Salcedo, Santorso, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Velo d’Astico, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zugliano).

Marostica, 20 giugno 2023

In allegato: mappa dei Comuni veneti aderenti a Ztl Network

Fonte Comune di Marostica