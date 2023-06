Elisa Venturini (FI): questione 2 mamme

Venturini: questione 2 mamme va affrontata mettendo tutte le questioni sul tavolo – Elisa Venturini (FI

Ma il vuoto normativo non è certo colpa del centro destra.

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, interviene sulla vicenda degli atti a firma della Procura di Padova che ha impugnato 33 atti di nascita con due mamme.

“Iniziamo con il dire che, come centro destra, siamo contrari all’utero in affitto.

Una donna che fa crescere una vita nel proprio corpo non può essere messa addirittura nelle condizioni di vendere quel bambino.

Altra cosa è tutelare anche sotto il profilo normativo questi bambini che sono nati e che devono essere tutelati.

E’ senza dubbio una questione molto complessa e delicata, che va affrontata senza pregiudizi e mettendo tutte le questioni sul tavolo ma trovando una soluzione anche per non lasciare i sindaci da soli in mezzo al guado.

Una cosa però è certa:

questa situazione così complicata è data da un vuoto normativo che non può certo essere imputato al centro destra.

Il centro sinistra ha governato per 9 degli ultimi 11 anni e in tutto questo tempo non è mai riuscito a normare queste situazioni.

Quindi che adesso ci sia chi si straccia le vesti dopo aver avuto un grande lasso di tempo a disposizione per dirimere la questione senza riuscirci è davvero inopportuno”.

Fonte Elisa Venturini – Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Veneto