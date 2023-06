Djangology Quartet in concerto per diffondere la cultura sinti

Per diffondere la cultura sinti, Oltre il campo ha organizzato un concerto di raccolta fondi con il Djangology Quartet in programma sabato 24 giugno alle 20 al Bar Arena di Sandrigo. Ingresso libero.

Il quartetto omaggia il celebre chitarrista manouche (termine che in francese significa sinto) Django Reinhardt (1910-1953) che, grazie alla sua straordinaria capacità di unire tradizione gitana, valse musette e Jazz americano, ha dato origine ad una musica innovativa e unica nel suo genere, il jazz-manouche.

È considerato il sinto più famoso del mondo.

Il quartetto è composto da Massimiliano Sartori alla chitarra solista, Gege Viezzi al violino, Carlo Stupiggia alla chitarra ritmica e Matteo Scalchi al contrabbasso.

Oltre il campo è un progetto multidisciplinare,

che ha dato maggiore sistematicità ai percorsi di accompagnamento e di promozione umana che da oltre dieci anni erano presenti su iniziativa della Parrocchia di Sandrigo.

Si definisce multidisciplinare, perché va ad intervenire in maniera organica su diversi ambiti della vita: lavoro, casa, scuola e comunità. Tra le sue iniziative c’è la diffusione della cultura sinti.

“Oltre il campo: percorsi per una inclusione possibile” è un progetto della Parrocchia di Sandrigo, realizzato con la collaborazione del Comune di Sandrigo e della Cooperativa Sociale La Vigna, reso possibile dal contributo economico della Fondazione Cariverona.

Concerto del Djangology Quartet Sabato 24 giugno alle 20

Bar Arena, Patronato Arena di Sandrigo – Via S. Gaetano, 12 – Sandrigo

Ingresso libero

Per informazioni: inclusionesandrigo@gmail.com

Fonte Walter Ronzani – Ufficio Stampa Oltre il Campo

Oltre il campo – IL PROGETTO

Oltre il campo: percorsi per una inclusione possibile è un processo innovativo e articolato, volto a superare quella modalità emergenziale con cui si interviene da anni nei confronti delle popolazioni sinti e rom.

L’obiettivo è quello di creare, attraverso un intenso lavoro di rete con i partner del progetto.

Percorsi di inclusione concreti che consentano di rimuovere quegli ostacoli culturali e sociali che molto spesso impediscono l’esito positivo delle microprogettualità a favore di questi nuclei famigliari.

Oltre il campo agisce tenendo sempre ben presente le peculiarità della cultura sinti attraverso spazi di partecipazione attiva degli stessi destinatari in tutte le sue azioni.

Istruzione, occupazione, alloggio e salute.

Sono questi i punti chiave da cui partire per avviare un’azione politica che permetta l’integrazione della popolazione sinti.

Non si tratta di uno slogan

ma dei principi basilari su cui è stata improntata la Piattaforma Europea per l’inclusione dei Rom/sinti, che quindi diventa punto di partenza imprescindibile da cui avviare le politiche di inclusione.

Oltre il campo vuole essere un progetto pilota che cerca di sistematizzare e sviluppare azioni troppo spesso scoordinate.

Azioni che non riescono ad incidere in modo efficace sul benessere di questa popolazione e dei territori in cui sono inseriti.