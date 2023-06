Caldogno (VI): Estate in Villa, raccolti 3.630 euro per l’Ail

Successo per l’iniziativa solidale promossa da Comune e Commercianti calidonensi “Estate in Villa”

L’Estate in Villa di Caldogno è iniziata con un grande successo all’insegna della solidarietà. Il concerto di Bruno Conte a ingresso gratuito ha infatti richiamato 800 spettatori nel parco della Villa, consentendo a Comune e Confcommercio di Caldogno di raccogliere con le donazioni libere 3.630 euro. Donazioni che sono stati devoluti all’Ail, e saranno impiegati a favore del reparto di ematologia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il cartellone estivo

Ora il cartellone estivo proseguirà con i weekend di BunkerFest organizzati gestiti dall’associazione OltreModo, con musica, intrattenimento e laboratori. Proseguirà da venerdì 23 a domenica 25 giugno e da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio. Ultimo appuntamento sabato 8 luglio, quando dalle 20.45 nel parco della Villa si celebrerà l’estate con il concerto di musica disco Anni ’80.

Il vicesindaco Monica Frigo

«Ringraziamo i calidonensi per la generosità e i commercianti per il loro sostegno concreto alle iniziative sociali e culturali del Comune – commenta il vicesindaco e assessore alla Cultura, Monica Frigo -. Un impegno che proseguirà anche nel prossimo autunno, visto che per la prima volta saranno oltre 30 le aziende del territorio che sosterranno la nuova stagione 2023/24 del Teatro Gioia di Caldogno, organizzata dal Gruppo Astra con il supporto dell’Unità Pastorale Caldogno-Villaverla».

Fonte: Comune di Caldogno (VI) – Ufficio Stampa