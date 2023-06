Accademia Olimpica: “Dialoghi di mezza estate”

Una nuova iniziativa nata dalla sinergia tra le due Istituzioni e realizzata con la collaborazione del Comune di Vicenza. Alle 18 al Museo Naturalistico Archeologico – Accademia Olimpica.

“Che cos’è il tempo?”

sarà la domanda attorno alla quale, mercoledì 21 giugno alle 18, nel chiostro del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, si animerà il secondo dei sei “Dialoghi di mezza estate” che l’Accademia Olimpica propone ogni mercoledì fino al 19 luglio in collaborazione con Gallerie d’Italia – Vicenza, sede museale di Intesa Sanpaolo, e Comune di Vicenza.

A discuterne saranno il filosofo e accademico olimpico Paolo Vidali e il fisico Gianguido Dall’Agata dell’Università di Padova: un’occasione preziosa per avventurarsi, attraverso l’intrecciarsi dello sguardo umanistico e di quello scientifico, in un concetto che in apparenza può sembrare lineare e che tendiamo a dare per scontato, ma che in realtà si rivela straordinariamente ricco di declinazioni e di possibili chiavi di lettura.

Dopo l’apprezzata apertura sul tema della bugia,

andata in scena mercoledì 14 giugno alle Gallerie d'Italia con il neurobiologo Giorgio Vallortigara e il neurologo Gianfranco Denes, la rassegna proseguirà il 28 giugno alle Gallerie d'Italia con "Il sonno, dono della notte: necessario e ispiratore", con il medico Sara Montagnese (Università di Padova – Università del Surrey) e Roberto Cuppone, accademico olimpico, regista teatrale, docente (Università di Genova)

Il 5 luglio, nel giardino dell’Olimpico, con il fisico-informatico Matteo Salin e il sociologo Renato Stella (Università di Padova), entrambi accademici olimpici, su “Comunicare stanca? Sociologia e tecnologia a confronto”;

il 12 luglio, alle Gallerie d'Italia sul tema "Ma io chi sono? Identità genetica e sociale", con il genetista e accademico olimpico Guido Barbujani (Università di Ferrara) e l'antropologo culturale Marco Aime (Università di Genova); infine,

il 19 luglio nel giardino dell'Olimpico, con il geologo Francesco Vallerani (Università di Venezia) e l'agronoma Mara Thiene (Università di Padova), entrambi accademici olimpici, intorno alla domanda "Quanto vale il paesaggio?".

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, sono previste alternative al coperto. Per informazioni segreteria@accademiaolimpica.it.

Fonte Accademia Olimpica – Coordinamento e Relazioni esterne Alessandra Agosti

