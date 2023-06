A Lonigo (VI) un’estate ricca di eventi

Al via a Lonigo un’estate ricca di eventi: sono stati presentati oggi, infatti, alcuni importanti eventi estivi, nuovi e tradizionali, in partenza nella Città leonicena.

I Venerdì di Luglio

Anche quest’anno tornano “I Venerdì di Luglio”, serate di divertimento nel centro storico leoniceno, organizzate dall’Assessorato al Commercio in collaborazione con la Pro Loco, la Confcommercio di Lonigo e la consulta “i Giovani di Lonigo”. Gli eventi si terranno il 7, 14, 21 e 28 luglio. “La tradizione continua, visto il consueto apprezzamento da parte dei cittadini e non solo – spiega il Sindaco Pier Luigi Giacomello – grande impegno è stato profuso per coinvolgere i negozi, che saranno aperti fino alle ore 24:00, come le attività in generale e le nostre associazioni locali”.

Gli eventi programmati sono rivolti a tutte le età, dai bambini ai giovani fino alle famiglie.

“Quest’anno l’entusiasmo per le notti bianche è testimoniato dalla collaborazione che abbiamo ricevuto dagli esercenti, che da mesi propongono le loro iniziative – spiegano l’Assessore Renato Randon e il Consigliere Comunale Simone Zampieri – la sempre crescente offerta di iniziative rispetto agli altri anni è la prova che il lavoro svolto fin qui è stato apprezzato da tutti.

La collaborazione con le attività locali è l’obiettivo essenziale e premiante di questa iniziativa estiva”.

L’Amministrazione Comunale ha voluto coinvolgere più realtà possibili leonicene, coordinando le iniziative in tutto il centro storico da Via Ognibene al Parco Ippodromo. Una delle novità di questa edizione è stata quella di estendere “I Venerdì di Luglio” anche a Piazza XXV Aprile, dove la titolare dell’esercizio “Ellen Bar”, in collaborazione con altre attività della zona, si è impegnata nella realizzazione di 4 eventi.

Una novità di buon auspicio, per estendere questa ed altre iniziative anche a quella zona commerciale nei prossimi anni, quando il cantiere, attualmente attivo per il rifacimento della piazza, sarà ultimato e darà nuovo lustro al quartiere.

Il programma de “I venerdì di luglio”

Ogni Venerdì avrà una formula attraente anche per i visitatori provenienti dai Comuni limitrofi.

Musica live, esibizioni, spettacoli da ballo, esposizioni, drink&food, motori, moda e molto altro, con un occhio particolare anche alle mostre fotografiche e pittoriche.

Le proposte musicali

Sul palco principale, posizionato nella bellissima Piazza Garibaldi, si alterneranno le seguenti proposte musicali:

7 Luglio

Sugar Experience Tributo a Zucchero, 14 Luglio The Rock’n’roll Kamikaze (rock and roll music).

21 Luglio

Area 80 (musica anni 80 italiana e internazionale).

28 Luglio

spazio a “Calici di Stelle” che interesserà anche la serata del 29 Luglio.

In seguito al successo di Disco inferno dell’edizione 2022, quest’anno la location sarà presso il Parco Ippodromo, spazio più idoneo a siffatto spettacolo di luci e musica, che tanto pubblico attrae. Di fronte a Palazzo Pisani i “Giovani di Lonigo” allestiranno un’area Drink&Relax, mentre nella retrostante area di Piazza Matteotti ci saranno un’altra area Food&Drink, un’area riservata ai più piccoli con attrazioni gonfiabili e una zona di intrattenimento, che si svolgerà usufruendo anche dell’anfiteatro all’aperto davanti il nostro Teatro comunale. Lungo via Roma, oltre all’intrattenimento musicale, sarà presente un mercatino.

Verrà dato spazio anche ad alcune sfilate di moda e alle esibizioni delle scuole di danza.

In via Ognibene non mancherà l’intrattenimento con musica e negozi aperti, ma l’intrattenimento già partirà dall’”Ingresso dei Fiumi” di Villa San Fermo con la locale cantina aperta al pubblico.

Il programma è molto ricco ed articolato;

pertanto, saranno sfruttate al massimo le pagine facebook e instagram de “I Venerdi di Luglio”: “Consigliamo a tutti di seguirle in modo da essere aggiornati sulle iniziative – spiega Giacomello – ricordiamo, infine, che un altro modo per tenersi aggiornati è recarsi nell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica che ha sede in Palazzo Pisani”.

La Fiera di San Giacomo e Calici di Stelle

Ma non solo: l’Amministrazione Comunale di Lonigo, ha accolto da mesi la proposta del Comitato Storico Leoniceno, di curare l’organizzazione dell’Antica Fiera di San Giacomo, già Fiera Cavalli quando ancora era intitolata a San Cristoforo.

I presupposti che il CSC ha evidenziato sono molto interessanti, visto che si tratta di una delle più antiche Fiere del Veneto e che rappresenta un momento molto importante di sodalizio berico.

“Per quest’anno si è deciso di proporre al pubblico tre date, 23, 24 e 25 Luglio – spiega Giacomello – ci saranno attrazioni tipiche delle fiere estive, luna park, gastronomia tipica leonicena e veneta, birra e vino. Si ricorderanno le tradizioni agricole con esposizione di macchine d’epoca, l’area degli animali da corte, giochi per bambini”.

Gli orari saranno serali, dalle 18.00 in poi

A suggello di questo straordinario ritorno storico, l’Amministrazione Comunale, ha voluto che fosse il blasonato “Leonicus ” a prendere per mano il ritorno dell’antica Fiera Estiva di San Giacomo: vi intratterrà dal 21 al 22 luglio sempre al Parco Ippodromo.

Saranno due serate all’insegna del Medioevo, in cui si ricreeranno le suggestioni della Corte Scaligera, con taverne, fuochi, trampolieri, mercati antichi, cavalieri e tantissimi cavalli a darsi battaglia sulle verdi terre della nostra Città.

Calici di Stelle

“Calici di Stelle”, infine, è un evento ormai classico, il brindisi più atteso dell’anno, promosso dall’Amministrazione Comunale ed organizzato in collaborazione con il Comitato Storico e il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza, che ha sede in Palazzo Pisani: moltissime cantine si riuniranno ancora una volta in Piazza Garibaldi il 28 e 29 Luglio, dalle ore 19 per degustare il meglio dei frutti dei nostri vigneti. A fare da contorno, degustazioni gastronomiche locali e musica Jazz.

Fonte: Comune di Lonigo (VI) – Ufficio Stampa

Lonigo, 20 giugno 2023