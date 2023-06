San Zeno Summer Party: dedicato ai bambini e alle famiglie

Pic-nic sotto le stelle, spettacoli, laboratori creativi e baby dance – San Zeno Summer Party

Domenica 25 alle 18, nell’ambito del progetto Mangrovie, Festa d’inizio estate per bambini e famiglie.

Picnic sotto le stelle,

laboratori en plein air, spettacoli all’aperto e baby dance, domenica 25 giugno al parco del Donatore di San Zeno di Cassola, dove andrà in scena la prima edizione di Ullallà Teatro Summer Party.

Un appuntamento tutto dedicato ai bambini e alle famiglie, che dal tardo pomeriggio e fino a sera potranno ritrovarsi nell’area verde della frazione per partecipare a laboratori creativi o sportivi, per ascoltare storie e giocare ma anche per condividere momenti di divertimento e convivialità.

La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale e curata dall’associazione teatrale di Pippo Gentile ed Angela Graziani, farà infatti da contenitore a diverse attività proposte da alcune delle associazioni afferenti alla rete di Mangrovie.

Il grande progetto che in questi mesi ha coinvolto gruppi, società sportive, parrocchie e tante realtà locali nello sviluppo di azioni coordinate e sinergiche per la promozione dell’agio sociale e il coinvolgimento nella vita di comunità delle famiglie e dei giovani.

IL PROGRAMMA

Il parco inizierà ad animarsi a partire dalle 18, con l’apertura del “castello delle storie”, al cui interno i bambini potranno partecipare a delle letture animate.

Contestualmente, per circa un’ora e mezza, saranno attivi:

un percorso motorio (a cura della società di ginnastica Junior 2000),

(a cura della società di ginnastica Junior 2000), un workshop di ceramica (con l’associazione Multiplo),

dei laboratori creativi proposti dalle scuole dell’infanzia, un laboratorio di riciclo e uno di circo e un angolo riservato ai più piccoli gestito da Spaziomamma.

Alle 19.30 Ullallà offrirà un “aperitivo di storie” e inviterà i presenti a fermarsi per un pic-nic serale. «Chi lo desidera – spiega Pippo Gentile – potrà portare da casa una coperta e una cena al sacco. In alternativa, ci sarà anche la possibilità di ordinare pizza, bibita e gelato nella vicina pizzeria da asporto».

La serata proseguirà con lo spettacolo “Nel paese delle strampaviglie” e si chiuderà in bellezza con i balli collettivi della Ullallà dance.

IL PROGETTO MANGROVIE

«Questo evento incarna perfettamente lo spirito di Mangrovie, grazie al quale siamo riusciti a far cooperare le diverse agenzie educative del nostro territorio per offrire alla cittadinanza, in particolare alle famiglie e ai ragazzi, delle occasioni informali di ritrovo e di crescita – spiega l’assessore alle politiche giovanili Marta Orlando Favaro.

Il progetto è partito a gennaio e il primo bilancio è sicuramente positivo».

In questi mesi sono state avviate diverse attività, che stanno suscitando un grande interesse, come ad esempio i centri aggregativi del capoluogo e di San Giuseppe, frequentati ciascuno da 20, 25 ragazzi delle scuole medie e del biennio delle superiori.

Vista la grande partecipazione, nella frazione,

grazie alla collaborazione con la parrocchia, sono aumentati i giorni di ritrovo in modo da permettere ai giovanissimi di incontrarsi per studiare o giocare più volte alla settimana.

Per i compagni più grandi (16 – 19 anni) c’è invece C-Staff, che raccoglie i teen ager desiderosi di ideare eventi ed occasioni di aggregazione, come la C- Staff cup dello scorso maggio e il torneo di “green volley” in programma il 27 giugno.

Con il supporto delle società sportive è stato anche attivato il gruppo informale di pallavolo “Match Point”, che ogni settimana raduna una ventina di ragazzi. In queste settimane sta partendo un’esperienza analoga per l’atletica leggera.

Per i piccolissimi il gruppo Spazio Mamma propone due laboratori a settimana in cui mamme e bebè hanno l’opportunità di partecipare ad attività sensoriali, workshop musicali, letture e feste a tema, mentre Ullallà Teatro, che ha già organizzato due “colazioni a teatro”, coordinerà anche la festa di domenica.

Parallelamente sono stati avviati un corso sui temi dell’adolescenza e sull’inclusione per gli allenatori delle società sportive locali e itinerari di formazione per i genitori.

Comunicato Nr. 37 del 16/06/2023

Fonte Caterina Zarpellon Ufficio Stampa Comune di Cassola