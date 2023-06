Rosà: Mevis, in futuro più automazione e acquisizioni. Bilancio 2022 +17,3%

Chiuso il 2022 a quota 196 mln di euro (+17,3% vs 2021), Mevis, azienda vicentina di Rosà e leader in Europa nella produzione di componenti metallici, punta ora a chiudere il semestre a 110 mln (+9% vs lo stesso periodo del 2022), superando il budget previsto.

Fatturato 2022 a quota 196 mln e nuovo piano di investimenti

Acquisiti in Veneto uno studio di progettazione e un’azienda di automazioni industriali

Sono 1.050 i dipendenti del Gruppo, tra sedi venete e siti produttivi in Slovacchia e Cina

Per sostenere questa crescita,

Mevis investe in automazione e riprende il piano di aggregazioni iniziato nel 2019 con l’acquisizione del gruppo rosatese Euromeccanica, che gli ha permesso in quell’anno di quasi raddoppiare il fatturato a 132 mln.

Più recentemente, Mevis ha acquisito e trasferito a Rosà uno studio tecnico con nove dipendenti da Scorzè – nel Veneziano – per potenziare il settore di progettazione interna.

Inoltre, a fine maggio, Mevis ha rilevato l’azienda Fre.Tor di Farra d’Alpago, nel Bellunese, per proseguire lo sviluppo dell’area automazione industriale e digitalizzazione. In questo caso, i 26 dipendenti rimangono sul territorio dove, peraltro, Mevis aveva già un suo presidio.

Il Gruppo è passato in un anno dai 930 dipendenti agli attuali 1.050 (800 dei quali in Italia) e nel contempo, accelera il suo impegno nella decarbonizzazione con un ulteriore taglio delle emissioni del 8,3% nell’anno in corso, nonostante l’imponente crescita.

«La crescita e consolidamento del Gruppo non si fermano qui. Puntiamo a diversificare e ad allargare il nostro footprint internazionale attraverso un’acquisizione negli Stati Uniti, che ci permetterà di avere lì un nostro sito produttivo.

Senza dimenticare gli attuali stabilimenti del gruppo, per i quali il nuovo piano triennale appena approvato prevede ulteriori investimenti per più di 60 mln.

Segnali di solidità che ci permetteranno in tempi ragionevoli di intraprendere il percorso per la quotazione in Borsa», dichiara Federico Visentin, presidente di Mevis.

FOCUS ON Mevis Spa

Fondata nel 1961, Mevis progetta e produce molle e componenti metallici stampati e saldati per aziende leader a livello europeo. La sua sede principale è in Italia a Rosà.

Nel 2007 ha aperto un sito produttivo a Samorin in Slovacchia e nel 2013 una nuova sede a Yangzhou in Cina. Nel 2022, ha chiuso con un fatturato di 196 milioni, con un 37% nel settore passenger cars, 33% nel settore commercial vehicles, 9% nell’elettromeccanico e 9% nell’elettrodomestico.

Mevis è diventata partner dei suoi clienti fornendo loro un supporto nello sviluppo del prodotto e nella continua ricerca di soluzioni innovative, allo scopo di migliorare la qualità e ridurre i costi.

Tutte le società del gruppo sono certificate IATF 16949, rigoroso standard qualitativo creato per il settore automobilistico. Con prodotti innovativi e affidabili, Mevis fornisce grandi gruppi internazionali.

Rosà (VI), 16 giugno 2023 –

