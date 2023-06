Roana: Ori dello Sport, seconda edizione

30 giugno/2 luglio – Ori dello Sport – Torna nel comune di Roana e nelle sue frazioni la manifestazione dedicata allo stile di vita attivo e inclusivo

In tre giorni oltre dieci discipline coinvolte

Oltre venti gli Sport Ambassador della seconda edizione tra cui Cristian Zaccardo, Miki Biasion, Francesco Bocciardo, Davide Ghiotto, Enrico Fabris, Luca Rigoldi

Programma completo sul sito: www.oridellosport.it

Promette di andare “oltre ogni limite”

la seconda edizione di “Ori dello Sport” manifestazione organizzata dal Comune di Roana con il Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza e che da venerdì 30 giugno a sabato 2 luglio porterà a Roana e nelle sue frazioni sull’altopiano di Asiago (Vicenza), oltre dieci discipline sportive e che vedrà la partecipazione di più di venti Sport Ambassador provenienti dal podio delle principali competizioni agonistiche internazionali.

«Dopo il successo della prima edizione – racconta Elisabetta Magnabosco, Sindaco di Roana – abbiamo voluto riproporre questa iniziativa legata non solo allo Sport ma anche all’inclusività, capace di raccontare il nostro territorio nelle proprie molteplici opportunità e diversità.

Non abbiamo pensato ad “Ori dello Sport” solamente come ad una vetrina di discipline sportive, quanto piuttosto ad uno spazio dove conoscere e sperimentare i valori che definiscono a livello profondo il panorama dello Sport a 360 gradi».

Il programma dell’evento prevede un’ampia varietà di attività che coinvolgeranno sportivi, famiglie e appassionati, offrendo l’opportunità di condividere e crescere attraverso lo sport, sperimentando discipline quali rugby, karate, atletica, pattinaggio, hockey inline, bike, downhill, pugilato, biathlon e motorsport.

Non mancheranno inoltre le discipline tipiche dell’ambiente montano, che saranno promosse dalle numerose realtà locali che quotidianamente operano sul territorio.

«Partecipare alla manifestazione – prosegue Christian Vellar,

Vicesindaco e Assessore allo Sport – significa quindi immergersi in un’esperienza, conoscere i massimi rappresentanti delle varie discipline per assorbirne l’entusiasmo, la passione e la determinazione; prendere coscienza delle opportunità di accessibilità e di quanto lo sport possa accogliere chiunque, per superare i propri limiti e vincere la sfida più importante, quella con sé stessi».

Una sfida per vincere la quale saranno di esempio i numerosi Sport Ambassador presenti a “Ori dello Sport”, che parteciperanno attivamente alla manifestazione attraverso esibizioni e testimonianze:

I piloti di rally:

Miki Biasion due volte campione del mondo, primo e unico pilota ad aver vinto il Safari Rally;

due volte campione del mondo, primo e unico pilota ad aver vinto il Safari Rally; Luigi Battistolli, pluricampione Italiano ed Europeo;

pluricampione Italiano ed Europeo; Alberto Battistolli, Vincitore di numerose gare del Campionato Italiano Rally storico e moderno.

Rimanendo nell’ambito delle corse automobilistiche ha confermato la sua presenza Stefano Nadalini, pilota di velocità in salita, vincitore nel Trofeo Italiano Velocità in Montagna.

Sulle due ruote saliranno, invece, i professionisti di Vespa Gimkana Tomas Calzà e Leonardo Pilati.

Il mondo del calcio sarà ben rappresentato

Cristian Zaccardo , Campione del Mondo 2006 con la Nazionale Italiana, giocatore del Milan, del Vicenza e del Palermo;

, Campione del Mondo 2006 con la Nazionale Italiana, giocatore del Milan, del Vicenza e del Palermo; Cristian La Grotteria, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore argentino nel ruolo di attaccante.

Non potrà mancare il nuoto, a rappresentare il quale la manifestazione ha invitato Francesco Bocciardo, nuotatore Paraolimpico, vincitore di due medaglie d’oro a Tokyo 2020 e tre medaglie d’oro ai mondiali Madeira 2022.

Per il pugilato ci sarà il Campione Europeo Luca Rigoldi.

L’atletica leggera avrà come suo campione Lorenzo Paissan, Campione Europeo di staffetta 2016 e dei 100 metri nel 2019.

Anche la danza parteciperà a Ori nello Sport grazie alla presenza di Riccardo Meneghini, ballerino, coreografo ed insegnante membro della Carolyn Carlson Company, insieme a Nicoletta Tinti, ginnasta italiana che con Silvia Bertoluzza ha fondato la Compagnia ”InOltre”.

Nell’abito degli sport più legati alla natura montana del territorio di Roana, troviamo:

Gabriella Pedroni campionessa italiana assoluta nella cronoscalata e vincitrice della Coppa Europa di specialità; Alan Beggin, tredici volte Campione Italiano di Downhill ;

campionessa italiana assoluta nella e vincitrice della Coppa Europa di specialità; tredici volte Campione Italiano di ; Franco Pesavento, Campione del mondo Winter Duathlon e Triathlon nel 2022, medaglia di bronzo Winter Triathlon 2023.

Sul ghiaccio il pubblico conoscerà

Davide Ghiotto , pattinatore di velocità su ghiaccio, medaglia d’oro e d’argento nel 2023 ai Mondiali di Heerenveen, nonché bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022;

, su ghiaccio, medaglia d’oro e d’argento nel 2023 ai Mondiali di Heerenveen, nonché bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022; Enrico Fabris , Allenatore ed ex pattinatore, vincitore di due medaglie d’oro e una di bronzo alle Olimpiadi invernali Torino 2006;

, Allenatore ed ex pattinatore, vincitore di due medaglie d’oro e una di bronzo alle Olimpiadi invernali Torino 2006; Roberta Rodeghiero, pattinatrice artistica su ghiaccio.

Per lo sci, infine, parteciperà lo sciatore Freestyle Leonardo Donaggio.

Senza dimenticare l’hockey, per il quale sarà presente Luca Roffo, ex capitano e dirigente della squadra di Hockey inline dei Diavoli Vicenza.

Durante la manifestazione sarà dato, inoltre, ampio spazio allo sport inclusivo di montagna che si sta specializzando sempre di più in tutte le stagioni. Inoltre, sono stati organizzati convegni tematici legati a questo mondo.

“Ori dello Sport” è organizzato dal Comune di Roana

con il Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza. Partner della manifestazione sono Rangers Servizi di Sicurezza e L.R. Vicenza. Media partner: ERRE Sport. Sponsor: Confcommercio Vicenza, Delegazione Comunale di Roana, BRV Banca, Tao Patch, Hotel Belvedere, Panificio Frigo Susanna.

