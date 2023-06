Rally Club Team Isola Vicentina: il Montegrappa Legend porta bene

Dopo anni di assenza nell’area della Valchiampo, siamo felici di aggiungere una new entry tra i nostri appuntamenti sportivi 2023. I giorni 11 e 12 febbraio infatti, si terrà il 1° Rally Valchiampo, manifestazione dedicata alle vetture competitive moderne, seguito dal 1° Rally Storico Valchiampo e dal 1° Valchiampo Historic, riservate invece alle auto storiche.

Il nostro programma annuale procederà poi con la specialità Regolarità Turistica, il 14° Colli Isolani, ospiti sul territorio di Isola Vicentina, prima tappa del Trofeo Tre Regioni Regolarità Turistica.

La stagione proseguirà con la seconda edizione di quella che è stata nel 2022 una nuova sfida per tutto il nostro gruppo: lo Slalom Monte di Malo. Visto il grande successo riscontrato nella seconda stagione, riproponiamo con piacere questa gara, anticipandola però ai giorni 1 e 2 aprile.

Successivamente ritorneremo ad Isola Vicentina per il consueto appuntamento con il Rally Storico Campagnolo, giunto alla 18esima edizione, seguito dal 14° Campagnolo Historic, gara di regolarità sport, coinvolgendo anche i territori di Gambugliano, Monte di Malo, Schio e Recoaro Terme.

L’estate invece vedrà protagoniste due regolarità turistiche molto frequentate dai concorrenti, grazie alle particolari caratteristiche dei territori che attraversano, Recoaro Terme e la zona della Valposina e Valdastico.

Ultima tappa della nostra stagione sportive, con una data di grande impatto per il settore della Velocità in Montagna, sarà la Salita del Costo, che dal 2023 ha acquisito la validità per il Campionato Italiano in accoppiata con la 1^ Salita del Costo Auto Storiche. Due gare che abbracceranno il vicentino tra Cogollo del Cengio, Caltrano, Treschè Conca, Roana, Cesuna e l’Altopiano di Asiago dal 20 al 22 ottobre.