Napoli, lo scudetto della storia: primo titolo per Spalletti

Il Napoli torna sul tetto d’Italia dopo ben 33 anni: l’ultima volta c’era ancora un certo Diego Armando Maradona

Ci sono voluti 33 anni, ma forse ne è valsa la pena aspettare per i tifosi del Napoli e per la città. Al termine della stagione è infatti stata una vera e propria festa per tutti quanti: giocatori, allenatore, staff, presidente. Per tutti loro era il primo scudetto in carriera.

Questo è il terzo scudetto nella storia del Napoli. I primi due erano arrivati nella stagione 1987/88 e 1989/90, quando in campo con la maglia numero 10 c’era ancora un certo Diego Armando Maradona. Altri tempi, altri giocatori, altro calcio. Stesso amore.

Il Napoli ha dominato la Serie A dalla prima all’ultima giornata

Senza mezzi termini, non c’è mai stata storia. Il Napoli è infatti rimasto in testa alla classifica dalla prima all’ultima giornata di campionato. Mettendo dietro fin da subito il Milan campione d’Italia in carica, oltre alle contendenti principali Juventus ed Inter.

I partenopei sono stati concreti e belli da vedere, efficaci e divertenti. Ma soprattutto, alla sua seconda stagione sulla panchina del Napoli, mister Spalletti è riuscito ad accendere quella luce necessaria per portare a casa il titolo. In questa stagione infatti, questa squadra è riuscita a vincere partita che in passato avrebbe solo pareggiato, per non dire perso. E questo, alla lunga, ha fatto tutta la differenza del mondo.

Alla fine, gli azzurri hanno chiuso il campionato con la bellezza di 90 punti, addirittura a +16 sulla Lazio seconda. In 38 partite, questi ragazzi hanno totalizzato 28 successi, 6 pareggi e sole 4 sconfitte. Ma soprattutto, ben 77 sono le reti segnate, solo 28 invece quelle subite. Numeri da capogiro per una squadra sensazionale.

Napoli, i protagonisti dello scudetto

La squadra costruita dal presidente De Laurentiis per mister Spalletti si è rivelata un vero e proprio gioiello: un mix perfetto di giovani talenti e giocatori più esperti che si è amalgamato alla grande fin da subito.

In porta il titolare è sempre stato Alex Meret, nonostante in estate fosse dato come sicuro partente. La difesa a 4 poi si è rivelata una certezza: Kim – il sostituto di Koulibaly – a guidare la difesa insieme a Rrahmani, poi il piede pregiato di Mario Rui a sinistra e soprattutto capitan Di Lorenzo a destra.

Quindi un super centrocampo, a dir poco completo e universale. Al centro Lobotka, regista di livello assoluto, supportato ai lati da due mezzali perfette per il gioco di Spalletti: Zielinski a sinistra e Anguissa a destra – rispettivamente, riassumendo, qualità e quantità.

Infine l’attacco, un tridente creato quasi per caso ma riuscito come non mai: a destra uno tra Lozano e Politano, due ottimi gregari. A sinistra invece Kvicha Kvaratskhelia, letteralmente un’ira di Dio: l’esterno georgiano è arrivato in estate per pochi spiccioli da sconosciuto, ed ora ha vinto il premio come miglior giocatore della Serie A. E infine il capocannoniere del torneo, Victor Osimhen, una vera e propria forza della natura.