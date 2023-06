L’azienda produttrrice di macchine e impianti per segherie di Marano Vicentino festeggia lo storico traguardo raggiunto. – Marano Vicentino: l’azienda Primultini compie 100 anni

Spirito imprenditoriale e lungimiranza per Primultini Srl,

impresa internazionale giunta alla quarta generazione.

L’azienda vicentina spegne 100 candeline e celebra l’importante anniversario con una serata di gala dedicata a tutti i dipendenti e alla famiglia Primultini, cuore pulsante e fondatrice dell’impresa oggi presente in tuttoo il mondo con macchine e impianti per segherie.

Una location esclusiva per ospitare l’evento, con musica live e gadget personalizzati per il centenario, dove sono stati accolti più di 100 ospiti giunti per brindare e ripercorrere la storia dell’azienda dal 1923 ad oggi.

Una storia iniziata nel 1923 con Aristodemo Primultini,

capostipite dell’impresa nata dentro una modesta botteega, composta dall’abitazione familiare e dall’officina per le lavorazioni meccaniche, ancora oggi sede di alcune lavorazioni dell’azienda.

Nacque alla fine del primo conflitto mondiale offrendo attività di manutenzione, riparazione di macchinari e

attrezzature di vario genere per conto terzi. Le commesse più importanti derivavano dalla Società Anonima Lanificio Rossi insieme con la revisione di apparecchiature per la lavorazione del legno.

Fu proprio il grande spirito imprenditoriale di Aristodemo Primultini e queste importanti commesse a far sì che l’azienda si sviluppasse già nei primi anni ‘30.

La crescita esponenziale dell’azienda portò a sempre maggiori investimenti, ampliamento dei locali e all’inserimento di tutti e cinque i figli di Aristodemo già verso l’inizio degli anni ’50, che coadiuvarono il padre e intrapresero la produzione di una vasta gamma di macchinari per segherie con affilatrici per lame segatronchi.

In questo passaggio avvenne la specializzazione

nella costruzione di macchinari per segheria, sviluppando la tecnologia delle macchine con lame a nastro: tale scelta si dimostrò vincente, portando il marchio Primultini a diventare uno dei leader mondiali con migliaia d’impianti in più di 100 paesi in tutto il mondo e a raggiungere un numero medio di 150 addetti.

Negli anni, l’esigenza di presentarsi sul mercato in maniera più completa ha portato l’azienda a fondare l’azienda

Pribo Srl di Trento, specializzata in consulenza, studio, progettazione e realizzazione di trasportatori per il legno, e

ad acquisire Bongioanni Spa, storico concorrente del settore.

“Abbiamo iniziato la nostra storia costruendo prima prodotti semplici e manuali per poi realizzare impianti

completamente automatici, diventando un punto di riferimento internazionale – come dichiarato dal Presidente

Lorenzo Primultini –

Un percorso complesso e avvincente che abbiamo saputo affrontare grazie ai valori su cui è stata fondata la nostra azienda molti anni fa.

Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo e al contempo consapevoli che questo è solo il punto di partenza per il raggiungimento di nuovi importanti obiettivi.”

Un anniversario e una festa straordinaria per Primultini Srl, azienda che racchiude nella sua storia la scintilla e

l’ingegno dello spirito imprenditoriale vicentino.

Marano Vicentino, 16 giugno 2023

Fonte Michela Dalla Benetta www.makeyourwish.it