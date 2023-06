Malo: un nuovo spazio culturale a disposizione degli artisti maladensi

Grazie ad un comodato d’uso gratuito stipulato dal Comune di Malo con i proprietari dello stabile, quello che sino a qualche decennio fa era il Bar Sport di piazza Vecchia, ora diventa a tutti gli effetti uno spazio a disposizione degli artisti maladensi che vi possono esporre le loro opere.

Si chiama “l’angolo dell’artista”

offre due vetrine che si affacciano sulla medesima piazza, in pieno centro storico e in zona di grande passaggio.

Una parte ospita cimeli fotografici e non legati all’attività delle Vecchie glorie dell’Us Malo. L’altra, in questi giorni, è occupata dai dipinti di Manuel Cecchetto, giovane artista locale.

Le vetrine potranno essere utilizzate, in futuro, anche per promuovere eventi cittadini, come accaduto per le iniziative legate al centenario del geologo Bruno Zanettin e all’impresa della conquista del K2.

<Sarà un angolo dedicato alle espressioni artistiche dei nostri concittadini – assicura il sindaco Moreno Morsetti, soddisfatto dell’aver reso disponibile uno spazio con ampia visibilità. –

Chi fosse interessato può farsi avanti chiedendo informazioni all’Urp >.

Malo, 16 giugno 2023

Fonte Vittoria Bertoldo Ufficio relazioni con il pubblico

