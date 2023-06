Historic Club Schio in tour: una particolare visita dei “Colli Berici”

Domenica 18 giugno, si terrà il raduno Historic Tour, dedicato esclusivamente ai soci ed ai veicoli iscritti nell’Historic Club Schio, con l’intento di percorrere uno dei 13 itinerari raccolti nel libro “Historic Tour: emozioni da guidare sulle strade del Veneto” e realizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con i Club A.S.I. del Veneto.

L’obiettivo del club rimane quello di promuovere la bellezza, la storia, la cultura, le specialità gastronomiche caratteristiche dei nostri territori, ancor meglio visitandoli con automobili e moto storiche, assaporando con la calma dei giusti, le antiche tradizioni venete

Il tour proposto è una particolare visita dei “Colli Berici”

con il 7° itinerario del libro “Historic Tour: emozioni da guidare sulle strade del Veneto”, con il rendez vous presso il piazzale del Ristorante “Trentin” al Lago di Fimon.

Qui gli amici e vetture potranno salutarsi ed ammirare gli antichi gioielli perfettamente funzionanti, scambiandosi le consuete memorie ed osservazioni sulla storia dei mezzi, immersi in un ambiente davvero idilliaco.

Dopo la colazione, le vetture seguiranno un percorso panoramico attraversando i colli tra i comuni di Arcugnano, Villabalzana, Nanto, Zovencedo con prima sosta con la visita al Museo della Pietra e Abitazione rupestre, per riscoprire le radici del nostro sapere antico.

Di seguito,

visto il prossimo orario del desinare attraverso la Val Liona si raggiungerà il Ristorante “Isetta” per il riposo dei motori ed il rifornimento degli uomini.

Nel pomeriggio, si prenderà la via per Grancona per visitare il notevole Museo della Civiltà Contadina voluto da Carlo Etenli che ospita trattori, mietitrebbie e mezzi agricoli tutti rigorosamente d’epoca.

A conclusione del raduno, dopo le foto di rito, i soci si daranno appuntamento alla XXVI^ edizione del classico raduno HISTORIC A QUOTA 1000, previsto per i giorni del 15, 16 e 17 Settembre 2023.

Fonte Filippi Diego Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa

HISTORIC CLUB SCHIO

è un club che riunisce quanti posseggano o siano semplicemente appassionati di veicoli d’epoca.

Il Club, fondato nel 1991 e dal 1993 Federato all’Automotoclub Storico Italiano, conta attualmente circa 2000 soci e organizza nel corso dell’anno numerose iniziative: Historic a Quota 1000, Anello del Paradiso, Historic nel Medioevo, Vaca Mora e molti altri.