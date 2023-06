Consorzio delle Pro Loco Astico–Brenta: premio letterario nazionale “Michele Benetazzo”

6^ edizione premio letterario nazionale “Michele Benetazzo” – Consorzio delle Pro Loco Astico–Brenta

La partecipazione è riservata a racconti brevi di scrittori non professionisti, la sesta edizione è dedicata al tema “Non era un’illusione”

Invio elaborati – scadenza del bando: 31 luglio 2023

Giunge alla sesta edizione

il premio letterario nazionale dedicato all’avv. Michele Benetazzo, promosso dal Consorzio delle Pro Loco Astico–Brenta.

Un concorso a cadenza biennale nato dalla volontà di ricordare la figura de “l’avvocato”, poliedrico promotore di progetti sociali e culturali.

Già presidente nazionale, regionale e provinciale dell’Unione Nazionale Pro Loco Italiane, presidente della Pro Loco di Sandrigo e del Consorzio Astico Brenta e cofondatore della Venerabile Confraternita del Bacalà alla vicentina.

Un Premio che vede crescere di anno in anno i propri partecipanti.

Nel 2021 sono state quasi 200 le opere in concorso, provenienti da tutta Italia; la vincitrice è stata Valeria Bellobono di Roma, seguita da Franca Monticello di Montecchio Precalcino (VI) e da Mariagabriella Licata di Corsico (MI), a conferma della diffusione capillare del premio.

“Non era un’illusione”

è il tema proposto dalla sesta edizione del premio letterario nazionale, traccia che lascia ampio spazio alla fantasia. Termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 31 luglio 2023, la partecipazione è gratuita.

“È un orgoglio per le Pro Loco d’Italia annunciare una nuova edizione di questo prestigioso Premio Letterario – dichiara Antonino La Spina, presidente dell’Unpli –

Un concorso nato per commemorare la memoria di Michele Benetazzo, il cui immenso lavoro è stato importante non solo per Vicenza e per il Veneto ma per l’Italia intera”.

“Michele Benetazzo

è stato una figura di spicco per tutte le Pro Loco venete e italiane – commenta Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto – questo premio nasce per ricordare anche ai più giovani la straordinaria eredità morale lasciata da Benetazzo, prima tra tutte l’Unpli, da lui fondata.

E tra i suoi grandi meriti vi è, soprattutto, quello di aver avviato una svolta culturale all’interno delle Pro Loco, focalizzando sempre più l’interesse dell’associazione nel campo culturale e nella valorizzazione del territorio. Un concetto intorno al quale oggi ruota l’attività di tutti i nostri volontari”

L’edizione 2023 è, come di consueto,

riservata a racconti brevi (minimo 4.000, massimo 7.700 battute) in lingua italiana di scrittori non professionisti.

Fra tutti i lavori pervenuti, la giuria designata dal Consorzio (presieduta dal direttore de Il giornale di Vicenza e composta da giornalisti e personalità della cultura vicentina) sceglierà 20 finalisti.

Per loro, come premio, la pubblicazione dei racconti presentati, in una antologia edita a cura del Consorzio stesso e per i primi tre anche una somma in denaro.

La cerimonia di premiazione si terrà tra fine ottobre-ed inizio novembre a Sandrigo (VI), comune dove Michele Benetazzo è nato e vissuto, fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2009.

Fonte Alessandra Tutino – e-mail stampa@zetagroup.tv

Bando Premio Letterario Benetazzo 2023