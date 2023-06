Comune di Sovizzo: attivato lo smart locker per il ritiro automatico di documenti h24

L’Amministrazione di Sovizzo ha provveduto ad installare un nuovo smart locker o “armadietto digitale” nella propria sede municipale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21. Tale armadietto sarà destinato al ritiro automatico di documenti e sarà a disposizione dell’intera cittadinanza h 24.

Per poter usufruire di tale servizio, l’utenza dovrà comunicare all’ufficio competente di voler ritirare la propria documentazione presso lo smart locker. Successivamente dovrà recarsi al distributore entro sette giorni dalla comunicazione del deposito. Per il ritiro sarà sufficiente avvicinare al lettore la propria tessera sanitaria o carta di identità elettronica seguendo le istruzioni che compariranno sul monitor.

“La volontà di installare questo dispositivo nasce da due principali considerazioni” dichiara Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo: “Vogliamo in primis rispondere alle esigenze di tutti quei cittadini che, per svariati motivi, non possono accedere agli uffici durante gli orari di apertura al pubblico. Inoltre, non potevamo ignorare il positivo riscontro che abbiamo ricevuto per lo sportello aperto all’esterno della Biblioteca Comunale, in Via IV Novembre, grazie al quale tanti utenti possono ritirare i propri libri h 24”, ed infine conclude: “Siamo quindi entusiasti di questo servizio, che non potrà che giovare l’intera cittadinanza!”

Per eventuali informazioni e/o problematiche relative all’utilizzo dello smart locker è possibile contattare l’URP allo 0444.1802100 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00.

Fonte: Comune di Sovizzo (VI) – Ufficio Stampa

Sovizzo (VI), 16 Giugno 2023