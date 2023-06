Charity dinner per AIRC: il 29 giugno nella terrazza della Basilica Palladiana

Giovedì 29 giugno 2023 Run4Hope Italia onlus, in collaborazione con CEMES-Salute Group, organizza la tradizionale charity dinner per celebrare il successo della terza edizione della Staffetta podistica nazionale Run4Hope Massigen 2023 e sostenere AIRC.

L’evento si svolgerà a Vicenza, nella location esclusiva della Terrazza della Basilica Palladiana. Città dove è sorto e si è strutturato il progetto che ha saputo unire corsa e solidarietà in un innovativo evento nazionale.

Dettagli donazione

La donazione minima per poter partecipare è di 120€ (sarà rilasciata ricevuta detraibile fiscalmente per individui/aziende). Gli interessati possono aderire o richiedere informazioni a info@run4hope.it o contattando il numero 392.1110760 (anche whatsapp).

Il ricavato della serata andrà ad aggiungersi alla raccolta delle donazioni dei runners italiani che hanno aderito alle staffette. Tema dell’edizione 2023 il sostegno alla ricerca promossa dalla Fondazione AIRC sui tumori che colpiscono le donne.

Domenica 14 maggio, festa della mamma e giornata dell’Azalea della Ricerca di AIRC, si sono concluse le 20 staffette podistiche regionali del progetto Run4Hope 2023. Staffette che si sono svolte in forma sincronica. In ogni angolo del territorio nazionale sport, solidarietà, partecipazione e ricerca scientifica si sono fusi in un evento unico nel suo genere.

News della chiusura staffette con la citazione del Papa durante l’Angelus:

https://run4hope.it/notizie/item/concluse-le-20-staffette-regionali-della-terza-run4hope

Iniziativa a beneficio di molti enti

L’iniziativa ha beneficiato del Patrocinio, tra i tanti enti, di CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle, Fiamme Oro, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, Unioncamere, nonché di svariati enti locali tra Regioni, Province e Comuni ha nel contesto Fidal (Federazione, Comitati Territoriali, Affiliate e Tesserati) il primo bacino di riferimento.

Run4Hope Italia Onlus, promotrice dell’evento, ha scelto di gestire in proprio i costi organizzativi e di promozione per favorire il collegamento diretto tra donatori e ricevente (runners/Fondazione AIRC). Per questo motivo va particolarmente elogiato il ruolo dei sostenitori privati a partire del main sponsor Massigen, AGSM-AIM, Löwengrube, Gruppo Cecchin, Adacta, +Sicuro srl.

Partners che consentono quindi la sostenibilità economica del progetto per assicurare il passaggio delle donazioni dei podisti direttamente a Fondazione AIRC. Un particolare ringraziamento a Banca delle Terre Venete che ha sostenuto la tappa di partenza da Vicenza. Coinvolti nelle partnership Correre, TDS, Hassel Comunicazione.

Nella foto di copertina: l’arrivo in Piazza San Pietro della Run4Hope 2023

Fonte: Run4Hope Italia Onlus – Ufficio Stampa