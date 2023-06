Bolzano Vicentino, sinistro auto-furgone: un ferito

Sinistro a Bolzano Vicentino, ore 08:40 di venerdì 16 giugno. Un uomo 38enne di Quinto Vicentino, alla guida di autovettura Skoda, stava percorrendo la S.P. 30 con direzione Bolzano Vicentino Centro.

Giunto all’altezza dell’intersezione con via Carpaneda Bassa, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l’urto con l’autofurgone IVECO condotto da uomo 68enne di San Pietro in Gù (PD), che si trovava fermo a lato carreggiata.

A seguito dell’incidente, il conducente dell’autofurgone veniva soccorso da ambulanza 118 e trasportato all’Ospedale di Vicenza in codice giallo. Illeso il conducente della Skoda.

Rilievi del sinistro e regolazione traffico a cura del distaccamento di Sandrigo della polizia locale nordest vicentino.

Fonte: polizia locale nordest vicentino.

Info Pronto Intervento Polizie Locali

Numero breve di pronto intervento per le Polizie Locali della Provincia di Vicenza

Cos’è

E’ attivo il Numero Verde 800 05 05 05 per il Pronto Intervento delle Polizie Locali della Provincia di Vicenza.

Ogni Cittadino potrà quindi chiamare la Polizia Locale competente per il territorio con un unico numero, gratuito e di facile memorizzazione.

Il numero, dotato di risponditore automatico, provvederà a smistare le chiamate ad ogni singolo Comando di Polizia Locale. Richiedendo all’utente di pronunciare solamente il nome del Comune per il quale (o dal quale) si sta chiamando.

Accedere al servizio

In caso di bisogno si chiama il numero verde 800 05 05 05

Costi e vincoli

GRATUITO

Il numero è attivo solo per le Polizie Locali della Provincia di Vicenza che hanno aderito al servizio.

Per tutti gli altri Comuni restano ovviamente attivi i numeri di Istituto già ben noti ai cittadini.

Fonte dal sito: https://www.polizialocalenevi.it/