Bassano: rotatoria Tre Ponti, al via ai lavori

Saranno consegnati lunedì 19 giugno, e partiranno di fatto da lì a pochi giorni, i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione Tre Ponti, con l’obiettivo di rendere più sicuro e scorrevole il traffico all’incrocio tra viale Vicenza e strada Marchesane. – Bassano

Il progetto, per un costo complessivo di 600 mila euro, porterà un’intersezione riqualificata dal punto di vista funzionale ed estetico, che tuttavia, a lavori in corso, comporterà inevitabilmente una serie di disagi per le modifiche alla viabilità.

In una fase iniziale,

è garantito il flusso dei veicoli in viale Vicenza, lungo l’asse Bassano-Marostica, in entrambe le direzioni, mentre sarà chiuso al traffico lo sbocco da e verso Marchesane.

I veicoli provenienti da strada Marchesane, diretti verso Bassano e Marostica, saranno quindi deviati in via della Ceramica, per poi risalire verso nord e raggiungere viale Vicenza attraverso via Tre Ponti o viale Aldo Moro. Lo stesso percorso, invertito, è previsto per i veicoli provenienti da viale Vicenza e diretti verso Marchesane e Nove.

La durata complessiva dei lavori è di sei mesi.

Il cronoprogramma prevede la realizzazione della struttura della rotatoria nel primo trimestre, entro l’inizio del nuovo anno scolastico, mentre la seconda parte sarà dedicata alle finiture e risulterà meno impattante per il traffico. Soltanto in una fase finale sarà istituito un senso unico alternato anche in viale Vicenza.

“Dopo l’incrocio di Ca’ Baroncello – dichiara il sindaco, Elena Pavan – siamo pronti a sistemare definitivamente un altro punto tra i più critici della viabilità cittadina e del comprensorio, portando a compimento un nuovo obiettivo del nostro mandato amministrativo.

Dovremo chiedere pazienza nell’affrontare qualche disagio, soprattutto da parte dei residenti di Marchesane e Rondò Brenta, ma siamo certi che alla fine il risultato sarà per tutti soddisfacente”.

“La collocazione della nuova rotatoria verso sud ci consente di garantire, per gran parte della durata dell’intervento, il regolare flusso del traffico lungo l’asse principale che collega Bassano a Marostica, che non sarà mai completamente chiusa al traffico – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta.

Qualche disagio in più sarà affrontato nel collegamento tra Bassano e il quartiere di Marchesane, in direzione Nove. Abbiamo organizzato i lavori per limitare, per quanto possibile, i disagi, soprattutto in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico nel mese di settembre”.

Interventi previsti:

Nuova rotatoria con aiuola a collinetta in prato erboso e anello esterno in porfido

Aiuole di immissione e uscita

Pista ciclabile delimitata da masselli autobloccanti e adeguata pavimentazione

Segnaletica orizzontale e verticale

Rete di smaltimento delle acque meteoriche

Rete di illuminazione pubblica costituita da otto pali

Impianto di irrigazione per alimentare le nuove aiuole verdi

Sostituzione dell’attuale linea elettrica aerea con cavidotti interrati

Predisposizione di un sifone per la realizzazione futura dello scolmatore del torrente Silanetto da parte del Consorzio di Bonifica Brenta.

Modifiche alla viabilità

(in un periodo compreso tra il 19 giugno e il 20 dicembre 2023):

Divieto di accesso in strada Marchesane da viale Vicenza

Divieto di uscita da strada Marchesane verso viale Vicenza

Predisposizione di deviazione del traffico presso incrocio strada Marchesane con via della Ceramica per direzione Bassano per chi proviene da Nove, e per direzione Nove per chi proviene da Bassano

Predisposizione di deviazione del traffico presso incrocio viale A. Moro con via della Ceramica, per direzione Nove per chi proviene da Bassano, e direzione Bassano per chi proviene da Nove

Predisposizione di deviazione del traffico presso intersezione via Tre Ponti con viale Vicenza per direzione Bassano – Marchesane Nove

Predisposizione di deviazione del traffico presso intersezione via della Ceramica con Via Tre Ponti per direzione Nove Marchesane – Bassano

Senso unico alternato presso l’intersezione viale Vicenza – strada Marchesane con utilizzo di semaforo (soltanto nell’ultima fase) in direzione Bassano – Marostica

Bassano del Grappa, 16 Giugno 2023

Fonte Comune di Bassano del Grappa – Servizi di Staff – Ufficio Stampa