Anthea Vicenza Volley: Natasha Spinello nuova palleggiatrice

Inizia a prendere forma il nuovo roster dell’Anthea Vicenza Volley

che parteciperà al prossimo campionato di B1 femminile dopo il biennio in A2. La società del presidente Andrea Ostuzzi dà il benvenuto a Natasha Spinello, palleggiatrice classe 1998 reduce dalla stagione in A2 femminile con Sant’Elia con la cui maglia ha sfidato le beriche.

“Il primo obiettivo di mercato – afferma l’allenatrice Mariella Cavallaro – è stato individuare una palleggiatrice che esprimesse un gioco spettacolare e tecnico di alta precisione.

Abbiamo visto in Natasha una professionista dal carattere solare, tenace e soprattutto un’agonista che sa mettere il suo talento a disposizione delle compagne.

E’ una persona seria, grande lavoratrice e grazie alle sue indubbie qualità saprà dare un’impronta decisiva al gioco della nostra squadra”.

Nata il 15 dicembre 1998 a Latina

(anche sua città di origine), Natasha Spinello è una palleggiatrice di 1 metro e 74 centimetri. Dal 2013 al 2016 è maturata al Volleyrò tra giovanile e B1, poi nella successiva stagione è sbarcata in A1 con Bolzano.

Nella stagione 2017-2018 ha “assaggiato” l’A2 con la maglia di Olbia, prima di stare ferma un anno a causa di un grave infortunio con operazione chirurgica.

Il ritorno in campo è stato per qualche mese (complice anche l’arrivo del Covid) con la maglia di Marsala in A2, categoria che poi ha stabilmente affrontato nell’ordine con Sassuolo (2020-2021), Ravenna (2021-2022) e Sant’Elia nella scorsa stagione.

“Vengo – le parole della giocatrice – da un anno difficile,

una stagione tortuosa e in vista del prossimo campionato avevo l’idea di firmare in un posto tranquillo con buoni presupposti.

Non ho avuto proposte particolarmente interessanti in A2; nonostante fosse in B1, quello di Vicenza Volley mi sembrava il progetto più ambizioso, essendo una società seria, che ha già avuto esperienze di A2 e una realtà di cui tutti me ne hanno parlato bene.

Mi è subito piaciuta la serietà unitamente alle ambizioni. So che tra gli obiettivi c’è quello di riportare il pubblico al palazzetto e mi piacerebbe tornare a giocare con un grande tifo. Da avversaria, l’Anthea Vicenza Volley si è rivelata particolarmente ostica per noi nello scorso campionato.

Come palleggiatrice, mi definirei estrosa, mi piace cercare di smarcare le mie attaccanti e al contempo divertirmi in campo”.

