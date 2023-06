Villa Valmarana: ultimo concerto della serie “Beethoven in Villa”

Domenica 18 giugno alla foresteria di Villa Valmarana ai Nani, Vicenza, terzo e ultimo concerto della serie “Beethoven in Villa” con Filippo Gamba. Il pianista veronese esegue gli ultimi tre numeri d’opera delle 32 Sonate beethoveniane. L’Op. 109 in Mi maggiore, l’Op. 110 in La bemolle maggiore e la 111 in Do minore. Il concerto rientra nel festival nazionale “Musica con Vista” promosso dal Comitato AMUR. Biglietti esauriti.

Domenica 18 giugno a Villa Valmarana “ai Nani” Filippo Gamba porta a compimento l’esecuzione integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Beethoven. Un progetto iniziato nel 2015 al Teatro Comunale di Vicenza sotto l’egida della Società del Quartetto. Interrotto poi dalla pandemia e oggi ripreso con gli ultimi tre concerti ospitati nella splendido scenario offerto dalla foresteria della Villa.

Le ultime tre sonate

In programma ci sono le tre ultime Sonate composte dal genio di Bonn fra il 1819 e il 1822 in un periodo creativamente assai felice. Periodo nel quale vennero alla luce altri sommi capolavori come la Nona Sinfonia, la Missa Solemnis e, poco più tardi, gli ultimi Quartetti. Catapultatosi in una dimensione che è ormai ben al di là del suo tempo. Con questi ultimi lavori dedicati al suo amato pianoforte Beethoven si immerge in una scrittura che si concentra esclusivamente sull’espressione musicale allo stato puro lasciando libero spazio alla fantasia.

L’autore non compone più in funzione dell’esecuzione pubblica, ma quasi come un esercizio di stile destinato a una meditativa lettura privata. I risultati di questa ricerca intimista non furono affatto compresi dai contemporanei, che giudicarono il trittico delle Sonate Op. 109 in Mi maggiore, 110 in La bemolle maggiore e 111 in Do minore incomprensibile e addirittura ineseguibile. I tre estremi lavori per pianoforte, insieme ad altri brani dell’ultima produzione beethoveniana, vennero pienamente rivalutati e valorizzati dalla critica, dagli interpreti e dal pubblico delle sale da concerto solo a partire dal Novecento.

Cultore e apprezzato interprete a livello internazionale delle opere per pianoforte di Beethoven, Filippo Gamba può vantare nel suo palmares un primo premio al Concorso Geza Anda di Zurigo nel 2000 e collaborazioni solistiche a fianco di formazioni orchestrali come i Berliner Symphoniker, la Camerata Salzburg, la Staatskappelle Weimar, la SWR-Sinfonieorchester, i Muenchner Symphoniker, la Israel Philarmonic Orchestra e l’orchestra della Tonhalle di Zurigo. Gamba è da anni anche uno stimato docente alla Musik-Akademie di Basilea.

I sostenitori del concerto

S’inizia alle ore 18:30. Biglietti esauriti da giorni.

Fonte: Società Del Quartetto di Vicenza – Ufficio Stampa