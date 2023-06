Il caro carburante pesa sul bilancio 2022 – SVT ha approvato il bilancio di esercizio 2022

L’Assemblea dei Soci di SVT ha approvato il bilancio di esercizio 2022 che, nonostante la crescita dei ricavi, chiude con un passivo di 2,4 milioni di euro.

Sul risultato ha inciso l’incremento del 40% rispetto al 2021 dei costi dei carburanti

SVT ha chiuso il bilancio di esercizio relativo all’anno 2022 con ricavi per 49,2 milioni di euro (in leggero aumento rispetto ai 48,9 milioni del 2021) e un risultato negativo per 2,4 milioni di euro.

A determinare questo dato

è stato soprattutto il rincaro dei costi del carburate, un aggravio di 2 milioni di euro, +40% rispetto al 2021: dai 5,1 milioni di euro nel 2021 ai 7,1 milioni del 2022.

A questi si aggiungono inoltre le maggiori spese per il rincaro di varie altre voci, come ad esempio l’energia, i ricambi e i materiali di consumo, oltre ai maggiori oneri dovuti all’adeguamento all’inflazione previsto in molti contratti.

Inoltre, il risultato di bilancio risente anche delle maggiori spese legate alle circa 100 corse aggiuntive che sono state mantenute fino al 31 marzo per i limiti ridotti di capienza dei mezzi ancora in vigore nella prima parte dell’anno.

Il bilancio approvato risente anche del ritardo, su scala nazionale, nell’erogazione effettiva dei contributi statali già stanziati nell’ambito delle misure a supporto del trasporto pubblico locale durante la pandemia, per 4,3 milioni di euro spettanti a SVT.

Tali contributi, va ricordato,

erano stati stanziati per compensare i costi sostenuti dalle aziende del settore, alle quali per oltre due anni è stato chiesto di lavorare a pieno regime ma con capacità ridotta, anche a fronte del ridotto numero di viaggiatori.

A questo ritardo si aggiunge inoltre, sempre su scala nazionale, quello relativo alla rimodulazione del Fondo Nazionale Trasporti.

Nonostante il risultato di esercizio negativo, SVT rimane una società solida, con una patrimonializzazione di oltre 13 milioni di euro, che anche nel 2022 ha continuato a investire per la qualità del servizio e in generale sul rapporto con l’utenza.

In questo contesto si inseriscono gli importanti progetti realizzati nell’ultimo anno sul fronte della digitalizzazione per migliorare il rapporto dei cittadini con il trasporto pubblico, riducendo allo stesso tempo alcune spese.

Le nuove paline digitali in un numero considerevole di fermate, ma anche le novità introdotte per quanto riguarda la bigliettazione elettronica e la nuova app SVT Vicenza; questo senza dimenticare l’impegno per la riduzione delle emissioni, con la prosecuzione del piano di rinnovo del parco mezzi.

Comunicato stampa n.13 – 14 giugno 2023

