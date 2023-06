Schio Teatro 80: “Tramaci par l’eredità”

Il teatro popolare di Schio Teatro 80 in una commedia in lingua veneta

E’ uno dei cavalli di battaglia di Schio Teatro 80, uno spettacolo che ha ricevuto numerosi premi a livello nazionale, in particolare per due tra i personaggi femminili.

Nell’ambito del Progetto Cultura 2023 del Comune di Schio (VI) l’Associazione artistica Schio Teatro Ottanta presenta lo spettacolo comico in lingua veneta

TRAMACI PAR L’EREDITA’ tratto da ” Le Légataire universel” di Jean François Regnard – Regia di Paolo Balzani

Sabato 24 giugno 2023 | ore 21:00 Anfiteatro Toaldi Capra – Via Pasubio, 52 – 36015 Schio (VI)

In caso di pioggia lo spettacolo verrà rinviato a data da destinarsi.

Ingresso libero senza prenotazione

La trama

La commedia, ambientata nei primi del 1700, narra le vicende di Crispino, arguto servitore che inventa una serie di stratagemmi per far sì che il vecchio avaro Geronte, lasci tutta la sua ingente eredità al suo padrone, il giovane squattrinato Erasto, che proprio per le sue ristrettezze economiche non può sposare la bella Isabella…

Partendo dall’idea di commedia del popolo e dallo stretto legame con la tradizione italiana della Commedia dell’Arte, Schio Teatro Ottanta ha elaborato una traduzione-trasposizione della commedia di J.F. Regnard “Le Légataire universel” che in italiano suona “L’erede universale” mentre in lingua veneta diventa “Tramaci par l’eredità”.

L’operazione di trasposizione in veneto ha dato da un lato quella maggiore freschezza e immediatezza che il vernacolo possiede, e dall’altro ha creato una sorta di legame storico tra la tradizione teatrale francese e la nostra: prima tra tutte quella di Carlo Goldoni.

Spesso – a torto – si identifica questo genere come la maniera più facile per riempire le sale, quella che strappa la grassa risata. Noi crediamo però che il teatro ci possa regalare molto altro.

ANCORA PREMI E RICONOSCIMENTI PER SCHIO TEATRO 80

Primi mesi del 2023 davvero entusiasmanti, per i nuovi premi teatrali che si sono aggiunti alla già ricca bacheca di Schio Teatro 80!

Dopo il primo posto dell’intramontabile “Tramaci par l’eredità” al concorso teatrale “Il Mascherone”, arrivano altri due premi al “Festival nazionale Fabrizio Rafanelli” di Pistoia: Antonella Cozza, miglior attrice protagonista, con ‘Variazioni sulla quarta corda’; e Alessandra Frassoni, primo premio nel concorso monologhi con il suo ‘Madonna Oretta’. Complimenti e grazie a tutti gli interpreti.

Fonte Associazione artistica Schio Teatro 80