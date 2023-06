Un successo la giornata ecologica a Piovene Rocchette

Cartacce, pneumatici, pile, mozziconi di sigarette, pattini, scarpe e anche una bicicletta.

Piovene Rocchette si scrolla di dosso il pattume lasciato dagli incivili grazie ai 120 volontari che, rispondendo all’appello dell’Amministrazione Comunale, hanno ripulito strade e aiuole nella ‘giornata ecologica’ che si è svolta sabato 11 marzo.

Con la primavera alle porte

anche Piovene Rocchette organizza le grandi pulizie, “ma tutto ciò non sarebbe possibile senza i volontari che ogni anno non esitano a darsi da fare per dare alla nostra Comunità un paese più pulito e decoroso-dichiara il Sindaco Erminio Masero–

La loro una presenza preziosa: nella giornata ecologica non solo ripuliamo Piovene Rocchette, ma solchiamo ancora più profondamente la strada verso il rispetto dell’ambiente-continua- Il vedere sempre un numero maggiore di bambini e ragazzi rendersi protagonisti della ‘salute’ del nostro paese mi riempie di orgoglio.

Ancor di più quando li vedo accompagnati dalle famiglie – conclude. Un grazie di cuore a tutti i volontari e a chi ha creduto in questa nostra iniziativa ‘sponsorizzandola’ in ogni ambito: un grazie particolare alle Associazioni Volontari sempre in prima linea, al Consiglio Comunale dei Ragazzi e alle maestre e ai professori che hanno saputo smuovere l’animo green tra i giovani”.

Tra i 120 partecipanti,

oltre ai giovanissimi ‘trainati’ anche dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, a dare man forte il Gruppo Alpini di Piovene Rocchette, il Gruppo Ambientale. Con loro, pronti ad intervenire in caso di emergenza, anche i volontari della Croce Rossa Italiana.

Tutti hanno spaccato il minuto nel punto di ritrovo, dando il via alla giornata ecologica alle 9 in Piazzale Vittoria. Armati di guanti, sacchi e pinze, si sono poi suddivisi in gruppi battendo ogni centimetro del Centro Storico, spingendosi fino al Grumello e alla Birreria Nuova.

Una presenza su Piovene Rocchette, specie quella dei più piccoli, che non è passata inosservata: “un automobilista si è fermato e, capito cosa stava accadendo, ha donato 50 euro per pagare da bere ai bambini e ai ragazzi – spiegano gli Assessori Comunali Giovanni Pattanaro e Sonia Perotto– Un gesto inaspettato che ha portato allegria ai giovanissimi e riscaldato il cuore ai più grandi”.

Uno sforzo collettivo per ripulire Piovene Rocchette

che ha dato i suoi frutti: 50 i sacchi colmi di spazzatura di ogni genere che i volontari hanno raccolto.

“Anche quest’anno non sono mancati oggetti insoliti, come il paio di pattini, una bicicletta da donna, tre pneumatici, un giubbino e una sciarpa – precisa l’Assessore Comunale Sonia Perotto– Ciarpame che dovrebbe essere conferito nei centri di raccolta ma che invece è stato gettato incivilmente: un senso irrispettoso per il nostro ambiente che deve assolutamente cambiare-conclude.

Per questo ripongo grande fiducia nei giovani che, fatti alla mano, hanno dato dimostrazione di una maturità non seconda a nessuno: con loro, e grazie a loro, il senso civico a Piovene Rocchette cresce sempre di più”.

Alla conclusione della giornata ecologica ai volontari è stato consegnato un attestato di partecipazione: “per ringraziarli del loro impegno e dell’amore che nutrono per Piovene Rocchette-dichiara l’Assessore Comunale Giovanni Pattanaro –

Grazie a loro, e al supporto di Alto Vicentino Ambiente che ha fornito gli strumenti per la raccolta, abbiamo ripulito le vie principali del nostro paese. Un lavoro di gruppo che di anno in anno aumenta, specie nelle adesioni dei volontari e che ci riempie di soddisfazione- conclude sottolineando l’importanza dell’iniziativa –

Promuovere la cultura del rispetto e dell’ambiente è una priorità della nostra Amministrazione Comunale”.

Piovene Rocchette, 12 marzo 2023

Fonte Mioni Susi Comune di Piovene Rocchette (VI)