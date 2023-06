Paola De Micheli a Vicenza

Venerdì 16 giugno 2023 ore 18 – Via dell’Oreficeria, 32 Vicenza – Paola De Micheli

Ambiente, infrastrutture, sanità: quale futuro per il Veneto?

Paola De Micheli, deputata del PD

che ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità, tra cui Ministro delle Infrastrutture nel governo Conte II e candidata alla segreteria del Partito democratico all’ultimo Congresso.

Sarà venerdì 16 Giugno alle ore 18.00 a Vicenza presso la sede del PD provinciale, in Via dell’Oreficeria 32.

Incontro focalizzato sui tre temi chiave per il Veneto: ambiente, infrastrutture e sanità.

Paola De Micheli all’interno del PD sta portando avanti diverse proposte, questa iniziativa rientra in una serie di incontri che la deputata sta organizzando in tutte le regioni per illustrare le proposte dell’associazione “Rigenerazione democratica” che si possono riassumere in queste parole:

“Approfondire i temi di un nuovo umanesimo,

che a partire dai bisogni di protezione, di lavoro, di qualità della vita, di salute e di formazione delle persone, affronti una tenace lotta alle disuguaglianze.

Il nuovo umanesimo ha come punto di riferimento Papa Francesco ed alcune delle sue recenti encicliche.

L’esempio più illuminante riguarda l’Ecologia integrale, che indica un percorso di armonia nel rapporto tra l’uomo e la natura e un orizzonte valoriale con una tale profondità culturale che, se scandagliato a dovere, ci aiuterà a superare le contraddizioni che hanno caratterizzato il recente passato del Pd.

Due esempi su tutti: il dualismo tra la realizzazione di nuovi diritti sociali e diritti civili, e la retorica di un conflitto insuperabile fra la transizione ecologica e politiche industriali e del lavoro sostenibili.”

In Veneto Paola de Micheli è riuscita a costruire, durante il Congresso, una rete di sostenitori che credono fortemente in questo progetto e i cui referenti regionali sono:

Enrico Franchin , segretario PD del Veneto Orientale e membro dell’Assemblea nazionale

, segretario PD del Veneto Orientale e membro dell’Assemblea nazionale Giulia Andrian, Capogruppo PD in Consiglio Comunale a Schio (VI) e membro della Direzione regionale.

Incontro con Paola De Micheli

Venerdì 16 giugno 2023, alle ore 18

