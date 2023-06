Inaugurazione del CSC – Centro per la Scena Contemporanea – San Bonaventura

Venerdì 16 giugno alle ore 18.30 Operaestate

presenta alla Città la 43^ edizione del Festival, e contestualmente l’amministrazione inaugura la nuova sede del CSC – Centro per la Scena Contemporanea – San Bonaventura, uno spazio dedicato alle arti performative, sede anche di spettacoli in programma nella prossima edizione del Festival.

Sarà l’occasione per illustrare il programma e gli spettacoli del Festival, gli artisti che nei prossimi mesi arriveranno in città, e i progetti che Operaestate con il suo CSC sviluppa durante tutto l’anno.

La formula è proprio quella dell’incontro con la città, dove sono invitati i suoi rappresentanti, le Associazioni, i quartieri, il pubblico, per permettere a tutti coloro che lo desiderano, di conoscere il dietro le quinte di una manifestazione di respiro internazionale.

A tagliare il nastro del CSC San Bonaventura sarà il Sindaco Elena Pavan, che restituisce alla città questo luogo, dopo un accurato restauro che ha trasformato la chiesa del vecchio ospedale bassanese, in uno spazio culturale dedicato alle arti performative.

Da molti anni il Comune di Bassano del Grappa, con Operaestate e il suo CSC/Casa della Danza, è impegnato nella promozione e nello sviluppo dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi del contemporaneo.

Sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto e dai programmi Cultura dell’Unione Europea, è riconosciuto tra i primi festival multidisciplinari italiani, collocando Bassano e tutto il suo territorio, ai vertici dell’offerta culturale nazionale.

Impegnato in numerosi progetti internazionali

di cooperazione dedicati allo sviluppo professionale di artisti e operatori, alla sperimentazione e innovazione, alla comunicazione dei linguaggi del contemporaneo, il CSC contribuisce allo sviluppo professionale degli artisti e alla diffusione e affermazione dei loro lavori in contesti nazionali e internazionali.

Durante tutto l’anno il CSC ospita artisti in residenza, mettendo loro a disposizione un luogo e un tempo per portare avanti la loro ricerca, per incrociare la comunità locale attraverso workshop e sharing, sostenendo i processi creativi e alimentando le opportunità di dialogo, incontro e scambio tra gli artisti e il pubblico.

Il CSC è inoltre in dialogo con medici, scienziati, università, artisti e centri impegnati nella ricerca dell’impatto che le arti, e la danza in particolare, possono avere sulla vita delle persone, grazie anche all’esperienza sviluppata con Dance Well.

Il CSC San Bonaventura sarà dunque la nuova casa per tutte queste progettazioni e venerdì sarà un’occasione di festa per l’inaugurazione di uno spazio rinnovato e progettato per accoglierle.

Oltre che essere l’occasione per raccontare e condividere il denso programma che animerà la città e i comuni partner lungo tutta l’estate, da luglio a settembre.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 0424 524214

Fonte Alessia Zanchetta Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

