Montecchio Maggiore: il Comune investe 150 mila euro per rinnovare viale Ceccato

Al via le opere di riqualificazione di viale Pietro Ceccato – Montecchio Maggiore

Il cantiere di restyling è finanziato dall’amministrazione comunale castellana con 150 mila euro, fondi messi a disposizione per rinnovare le aree verdi lungo la strada intitolata al fondatore della frazione di Alte.

Negli ultimi giorni sono iniziati gli interventi che proseguiranno per una durata massima di sei mesi: in programma la sistemazione e il riordino delle aiuole, ma anche la creazione di passaggi per i pedoni sugli oltre 600 metri di lunghezza della via.

In totale verrà interessata una superficie di circa 1130 metri quadrati.

«Una riqualificazione importante

che garantirà maggiore decoro a tutta l’area centrale di Alte», dichiara l’assessore alla manutenzione e al decoro del patrimonio comunale, Carlo Colalto.

«Al termine dei lavori, previsto dopo il periodo estivo,le nuove aiuole tra la carreggiata, la ciclabile e i negozi doneranno alla frazione un’immagine totalmente diversa.

L’auspicio è che i residenti si impegnino a collaborare con il Comune per prendersi cura di queste “isole verdi”, difendendole da fenomeni spiacevoli come l’abbandono di rifiuti e di deiezioni canine».

Il progetto prevede la rimozione dei cespugli più datati e compromessi o di quelli che possono limitare, in alcuni tratti, la visibilità agli utenti della strada.

Cespugli che verranno rimpiazzati da specie arbustive ed erbacee perenni e particolarmente resistenti alla siccità, incrementando così il risparmio d’acqua.

La posa dell’impianto di irrigazione garantirà l’attecchimento, oltre alla sopravvivenza delle piante in caso di periodi siccitosi prolungati.

Cinque gli alberi a essere sostituiti, perché non adeguati alla zona.

Quindici gli attraversamenti pedonali che verranno ridefiniti e uniformati con un’unica tipologia di pavimentazione.

Inoltre, sono previsti il riordino dei cordoli e alcune sistemazioni stradali come la creazione di due rampe per incrementare l’accessibilità ai marciapiedi e agli esercizi pubblici della zona.

«Tante opere e molto attese», conferma il sindaco Gianfranco Trapula.

«Andranno a riqualificare una zona molto abitata del nostro Comune, ma anche una strada a cui tanti cittadini sono particolarmente legati perché dedicata al fondatore di Alte.

Il piano, arrivato ora alla fase di cantiere, arricchirà la viabilità comunale nella zona centrale della frazione, donando alla città ulteriore decoro».

Soddisfazione per l’avvio dei lavori anche da parte di Roberta Bellin, consigliere di maggioranza con delega al verde e all’arredo urbano.

«Viale Pietro Ceccato è una strada rilevante

non solo per Alte, ma per tutta Montecchio Maggiore: qui confluiscono negozi e vari servizi che vanno a generare un costante passaggio di veicoli e persone.

Sono convinta che le aiuole abbellite e gli spazi ridefiniti dal restyling in atto porteranno i cittadini a prendersi cura e ad amare il luogo in cui vivono», afferma.

«Inoltre, stiamo valutando di inserire nel progetto la sostituzione dei vecchi cestini con nuovi contenitori ideati per la raccolta differenziata: favorirà l’educazione alla tutela dell’ambiente e, sensibilizzando i cittadini verso queste tematiche, promuoverà un’idea di comunità virtuosa.

Il decoro urbano è la chiave del buon vivere».

