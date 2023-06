Legambiente promuove Piovene Rocchette “Comune Riciclone”

Piovene Rocchette agguanta un prezioso obiettivo e Legambiente lo premia come Comune Riciclone.

“Siamo tra i 132 Comuni veneti

che hanno raggiunto questo risultato-commenta il Sindaco Erminio Masero– Un buon traguardo che non ci deve comunque distogliere dal nostro impegno comune volto alla salvaguardia dell’ambiente e al risparmio di materie prime”.

Il dato, elaborato da Legambiente nel 2022, fotografa la gestione dei rifiuti urbani conferiti nel 2021 e colloca Piovene Rocchette tra i Comuni Ricicloni del Veneto, ovvero tra i Comuni che hanno raggiunto l’obiettivo di < 80kg/ab_eq_anno di RUR (rifiuto urbano residuo, ossia quei rifiuti che non possono essere differenziati).

Legambiente – “Stando all’analisi di Legambiente a Piovene Rocchette, nel 2021, abbiamo 79kg/ab_eq_anno di RUR-spiega l’Assessore Comunale all’Ecologia e all’Ambiente, Giovanni Pattanaro- Registrando così un lieve incremento rispetto all’anno precedente ma che, considerati la ripresa della normalità post Covid e il buon senso civico messo in pratica dalle persone, ci vede tra i Comuni che dal proprio territorio vogliono bandire spreco e inquinamento-continua l’Assessore Comunale Pattanaro-

Dai dati di Legambiente, nel corso del 2021,

Piovene Rocchette ha riscontrato la produzione pro capite di rifiuti urbani di 383 kg, con la produzione pro capite di rifiuto urbano residuo pari a 79 kg e la percentuale di raccolta differenziata si è attestata all’81%”.

“Scegliere la strada del riciclo è il senso civico nell’agire per il benessere del proprio paese, per l’ambiente e la sua salvaguardia-dichiara il Sindaco Masero- Farlo significa amare il luogo in cui si nasce e si cresce, con l’obiettivo di lasciarlo in condizioni ancora migliori alle nuove generazioni.

Nella Comunità piovenese questa sensibilità non è mai venuta a mancare-continua-Differenziare e riciclare quanto più possibile i rifiuti significa ridurne l’impatto nell’ambiente e, per questo, già da tempo abbiamo incremento l’orario di accesso agli utenti all’ecocentro, ma non solo.

Significa anche agire con crescente determinazione

verso quelle persone incivili che sporcano il nostro paese lasciando in giro la propria immondizia: individuandoli e sanzionandoli grazie alle telecamere installate- continua-

Crediamo moltissimo anche nell’educazione in fatto di ambiente e, per stimolare la buona pratica del ‘no spreco’, abbiamo coinvolti gli studenti consegnando loro le borracce in alluminio di Ava. La salute dell’ambiente, e questo mi riempie di fiducia, coinvolge anche i più grandi.

Loro, assieme ai propri figli, ogni anno partecipano alla giornata ecologica e ci restituiscono ogni volta una Piovene Rocchette più pulita-conclude il Sindaco Masero- Lavorando tutti assieme, e condividendo buone pratiche, Piovene Rocchette potrà continuare ad essere un’eccellenza nella raccolta e gestione dei rifiuti”.

Piovene Rocchette, 14 giugno 2023

Fonte Mioni Susi Comune di Piovene Rocchette (VI)