Giunta Possamai: “Età media 41 anni, mix di esperienze e novità”

Il sindaco sottolinea le parole chiave della nuova amministrazione: innovazione, confronto con la città, libertà. Isabella Sala vicesindaca – Giunta Possamai

“L’obiettivo che mi ero dato

era quello di costruire una giunta che potesse riflettere l’aspirazione al cambiamento che la città ci ha consegnato con il voto di due settimane fa.

Valorizzando le figure indicate dai cittadini, ma anche le esigenze emerse dalle consultazioni con diversi mondi del territorio.

Sono fiducioso che la squadra che nasce oggi abbia le caratteristiche giuste. L’età media dei nove assessori è di 41 anni. Tra loro, tre hanno già ricoperto un ruolo analogo in giunte precedenti, tre sono già stati consiglieri comunali, tre sono alla prima esperienza amministrativa, in un mix di grande equilibrio.

Il Pd, primo partito in città, esprime sindaco, vicesindaco, e un assessore, tutti con deleghe di peso visto che io stesso ne tratterrò per ora alcune di primaria importanza, a partire da sicurezza e Tav.

Ma c’è poi un grande spazio ai mondi civici, ben rappresentati in tutte le componenti della mia coalizione: ci tengo a sottolineare che tutte le liste che hanno partecipato alla nostra campagna elettorale saranno presenti in giunta.

Abbiamo interpretato questi mesi di campagna elettorale come una grande squadra e nello stesso modo proseguiremo anche nei cinque anni di governo.

Mi affiancheranno tutte figure che ho scelto con piena libertà, come mi ero ripromesso, e di questo ringrazio le forze di maggioranza”.

Così il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai,

ha presentato stamani la nuova giunta.

Cinque uomini e quattro donne, con:

Isabella Sala,

la più votata del consiglio comunale, che diventa vicesindaca. Con deleghe di primo piano: a Sala vanno risorse economiche, lavoro e pari opportunità, con bilancio, tributi e provveditorato.

Sala, 58 anni, è stata assessora alla comunità e alle famiglie dal 2013 al 2018, dopo essere stata consigliera comunale dal 2008 al 2013, ricoprendo anche il ruolo di presidente della commissione Sviluppo economico e attività culturali. Dal 2019 al 2023 è stata consigliera comunale di opposizione con l’incarico di capogruppo del Pd.

Giornalista pubblicista, dal 2009 si occupa di promozione e marketing culturale per Intesa Sanpaolo.

È stata eletta in consiglio comunale con la lista Partito democratico – Possamai sindaco.

A Cristina Balbi

vanno le deleghe a sviluppo economico e territorio, con edilizia privata, urbanistica, commercio, valorizzazione del centro storico.

48 anni, assessora alla cura urbana dal 2013 al 2018, Balbi era stata anche consigliera comunale dal 2008 al 2013, con delega alle pari opportunità e presidente dell’omonima commissione comunale. Dal 2018 al 2023 è stata vicepresidente del consiglio comunale e dal 2019 al 2021 è stata consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica e ai servizi scolastici con palestre.

Avvocato civilista, fa parte della direzione cittadina e regionale del Pd.

È stata eletta consigliera comunale nella lista Partito democratico – Possamai sindaco.

Sara Baldinato

è assessora all’ambiente, alle politiche energetiche e al patrimonio, con deleghe anche su tutela idraulica del territorio e politiche comunitarie.

Baldinato, 46 anni, laureata in Scienze e tecnologie agrarie, è funzionario direttivo di Avepa, ente strumentale della Regione del Veneto per il quale gestisce i contributi statali e comunitari per il sostegno alle imprese agricole.

Attenta alle problematiche ambientali, come volontaria è vice presidente di zona di Coop Alleanza 3.0, cooperativa di consumatori che promuove la sostenibilità nella filiera produttiva dei prodotti ed il consumo consapevole.

Si occupa di formazione e divulgazione nelle scuole per la Fidas – Associazione Donatori di Sangue, di cui è vicepresidente del Gruppo del quartiere di San Pio X.

È stata eletta consigliera comunale nella lista Possamai sindaco.

Ilaria Fantin

seguirà cultura, turismo e attrattività della città.

Trentaseienne, laureata in liuto, concertista di musica a classica di livello europeo, Fantin è promotrice di rassegne ed eventi, occupandosi anche di marketing e orientamento musicale.

Dal 2014 al 2021 è stata la direttrice artistica del festival di world music Musica delle Tradizioni, portando a Vicenza musicisti provenienti da tutto il mondo.

Ha corso alle elezioni per la lista Possamai sindaco.

Leonardo Nicolai

si occuperà di politiche giovanili, digitalizzazione e innovazione, con smart city, servizi informatici e servizi demografici, città universitaria.

Nicolai, 31 anni, è stato consigliere comunale dal 2022 al 2023 e portavoce di Coalizione Civica dalla sua nascita.

Impegnato nell’associazionismo culturale vicentino, è laureato in psicologia e lavora come grafico pubblicitario specializzato nella comunicazione politica.

È stato eletto consigliere comunale nella lista Coalizione civica Sinistra Verdi.

Giovanni Selmo

è assessore all’istruzione, all’edilizia scolastica, al servizio civile, alla cooperazione internazionale e alla pace.

Nello scorso mandato amministrativo (2018 – 2023) Selmo, 33 anni, è stato consigliere comunale della lista

Da adesso in poi, di cui è stato cofondatore, ricoprendo i ruoli di capogruppo e di presidente della commissione Servizi alla popolazione.

Insegnante di lettere specializzato nel sostegno agli alunni con disabilità, è educatore Agesci.

È stato eletto consigliere comunale nella lista Civici con Possamai.

Cristiano Spiller

si occuperà di lavori pubblici e mobilità, con deleghe su viabilità, ciclabilità, cura urbana e verde pubblico.

Spiller, 43 anni, dal 2018 al 2023 è stato consigliere comunale, ricoprendo il ruolo di vicepresidente della commissione Cultura e attività economiche e di capogruppo della lista Per una grande Vicenza.

E’ stato animatore parrocchiale e capo scout. Ingegnere gestionale, è insegnante di matematica al Liceo Scientifico Lioy.

È stato eletto consigliere comunale nella lista Per una grande Vicenza Azione Italia Viva.

Matteo Tosetto

torna al sociale, con deleghe anche al personale, ai quartieri, alla partecipazione, ai rapporti con le associazioni e con i sindacati, alla protezione civile.

45 anni, assessore alle politiche sociali dal 2018 fino ad agosto dell’anno scorso, Tosetto era stato anche è presidente della circoscrizione 6 dal 2003 al 2008.

Oltre ad essere socio di un’agenzia immobiliare, è impiegato presso l’Aulss 8 Berica dopo essere stato per 15 anni funzionario della Regione del Veneto.

È stato eletto consigliere comunale nella lista Tosetto – Ripartiamo da Vicenza.

Leone Zilio

diventa assessore allo sport, ai grandi eventi, al Parco della Pace, con delega anche agli impianti sportivi.

Zilio, 34 anni, è avvocato esperto di diritto societario e sportivo a livello nazionale e internazionale. Nell’ambito della sua professione assiste, in particolare, federazioni, leghe, società, associazioni e organizzazioni di eventi sportivi.

È stato eletto consigliere nella lista Possamai sindaco.

Infine, il sindaco Possamai trattiene per sé diverse deleghe:

sicurezza urbana, salute e benessere, partecipate, infrastrutture e linea AV/AC, PNRR, affari legali e prevenzione corruzione, rapporti con l’Università, informazione e comunicazione, relazioni istituzionali e gemellaggi, sviluppo Brand Vicenza”.

“Era una sfida complessa – commenta il sindaco Possamai – perché Vicenza è una realtà complessa, e le aspettative raccolte dai mondi categoriali, associativi, del lavoro, e in generale dalla città, erano molte.

Ma ho fiducia in questa squadra, che è studiata anche nell’attribuzione delle deleghe per costruire chiari perimetri d’azione e, al contempo, ottenere aggregazioni funzionali, capaci di dar vita a veri e propri obiettivi strategici di mandato.

Penso alla riunificazione di cultura e turismo nella logica della promozione dell’attrattività e vivacità; al progetto di Ciclopolitana che è sotteso alle deleghe a mobilità, ciclabilità, lavori pubblici; all’unione funzionale di politiche energetiche con patrimonio e ambiente; alla costituzione di un vero e proprio assessorato all’innovazione, specie digitale; alla pianificazione territoriale che si unisce allo sviluppo economico, andando ad unire le deleghe che fanno riferimento al SUAP; ai grandi eventi come trait d’union tra sport e Parco della Pace.

Nei prossimi giorni – conclude Possamai – assegnerò anche alcune deleghe, oggi in capo a me, ad altrettanti consiglieri comunali, in una logica di squadra allargata.

Ne approfitto per ringraziare tutti i consiglieri comunali, che voglio coinvolgere in maniera forte nel governo della città”.

Fonte Comune di Vicenza