Fidas: Mi illumino di dono. Grande entusiasmo, ieri sera, a Vicenza

Il rosso, il colore del dono e dell’amore, vince su tutto.

Grande entusiasmo, ieri sera, a Vicenza e nei comuni della provincia berica, con “Mi illumino di dono” dove alcuni monumenti rappresentativi del territorio sono stati illuminati di rosso in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue.

Il progetto, che ha comportato non poche difficoltà realizzative, è stato messo in moto da tempo e mira a sensibilizzare i cittadini rispetto allo straordinario valore del dono del sangue.

“Illuminare di rosso i monumenti emblematici della provincia di Vicenza – commenta la presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron – non è una goliardia, ma un gesto che vuole richiamare ai valori tipici dei donatori di sangue. In questo modo, infatti, vogliamo far riflettere, ma anche divertire, perché donare il sangue vuol dire donare vita. Donare il sangue vuole dire dare un’opportunità a chi ne ha bisogno, pur senza aver mai visto in volto questa persona. È un grande gesto di cuore, insomma”.

Grande curiosità la Basilica Palladiana tinta di rosso

La Basilica Palladiana, simbolo della vicentinità, ieri sera si è tinta di rosso, destando grande curiosità e stupore. Ai suoi piedi c’era una delegazione di donatori di sangue di Fidas Vicenza, che hanno così salutato la città e ricordato il loro impegno al fianco e per chi ha bisogno.

Il tema del 2023

Il tema 2023 della Giornata mondiale del donatore di sangue è stato “Io vivo perché tu doni: dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividi spesso” e si concentra sui pazienti che necessitano di supporto trasfusionale per tutta la vita e sottolinea il ruolo che ogni singola persona può svolgere, offrendo il prezioso dono del sangue o del plasma. Sottolinea, inoltre, l’importanza di donare regolarmente sangue o plasma per creare un approvvigionamento sicuro e sostenibile di sangue ed emoderivati ​​che possa essere sempre disponibile, in tutto il mondo, in modo che tutti i pazienti bisognosi possano ricevere cure tempestive.

I ringraziamenti

“Con questa Giornata vogliamo ringraziare i donatori di sangue di tutto il mondo, in particolare quelli vicentini, e ricordare ai cittadini che donare è facile e fa bene – conclude la presidente Peron – per questo non bisogna aver timore ad avvicinarsi alla donazione, che è un gesto semplice e che riempie il cuore di soddisfazione”.

Vicenza, 15 giugno 2023