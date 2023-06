Confcommercio Vicenza: ai nuovi assessori “Buon lavoro all’insegna del dialogo”

Il presidente Nicola Piccolo sottolinea le priorità dell’Associazione su urbanistica, turismo e sicurezza – Confcommercio Vicenza

“I nuovi assessori, nominati dal sindaco Giacomo Possamai,

troveranno già sul loro tavolo dossier importanti per una città che deve affrontare molte sfide: a loro dunque va non solo l’augurio di buon lavoro, da parte di Confcommercio, ma anche la totale disponibilità dell’Associazione ad aprire un dialogo serrato e concreto per il futuro di Vicenza.

A cominciare dal tema dell’urbanistica, che ha importanti risvolti per la salvaguardia e lo sviluppo del commercio di vicinato, per cui apprezziamo che le due competenze siano state affidate ad un unico assessore.

Poi sul turismo, dove la città ha forti prospettive di crescita ed anche, in questo caso direttamente con il Sindaco, sulla sicurezza”.

Così Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza,

commenta la formazione della nuova Giunta che amministrerà il Capoluogo nei prossimi anni.

Il presidente Piccolo esprime soddisfazione per i primi passi compiuti dalla nuova Amministrazione:

“È stato certamente significativa la decisione del sindaco Possamai di avviare una consultazione anche con le forze economiche della città ascoltando, come nel nostro caso, le istanze del mondo del commercio, del turismo e dei servizi – afferma -.

Si tratta di un “metodo” che ci auguriamo caratterizzi l’operato anche dei nuovi assessori, perché la collaborazione con chi è direttamente interessato dai vari temi aiuta ad orientare correttamente le decisioni e a renderle più efficaci.

Nello specifico – continua il presidente –

nell’incontro con il Sindaco abbiamo ribadito i tre ambiti di intervento per noi prioritari, sui quali vogliamo avviare un cammino comune con la nuova Amministrazione, dunque con chi da oggi si troverà a gestire le varie deleghe”.

Per l’urbanistica e il commercio, secondo il presidente di Confcommercio Vicenza, “c’è la necessità che il Comune si doti di un Masterplan di pianificazione territoriale, anche in vista dei cambiamenti che interesseranno la città con la Tav e il Brt.

Uno strumento, questo, che va integrato anche da un aggiornato Piano di Marketing Urbano della città, la cui ultima versione è stata stilata nel periodo pre-covid”.

Quindi il turismo, che per il presidente Piccolo “va consolidato, ad esempio attraverso il ritorno dei grandi eventi in Basilica Palladiana e sostenendo la futura Fondazione pubblica promossa dalla Camera di Commercio, in un’ottica di coordinamento delle iniziative a livello provinciale”.

Infine, la sicurezza,

“una questione centrale per la vivibilità della città e per la sopravvivenza delle attività del commercio e del turismo – evidenzia il presidente Piccolo –.

Contiamo che tra le prime questioni prese in esame ci sia l’istituzione del vigile di quartiere.

La definizione stabile, quanto meno nei fine settimana, del pattugliamento notturno da parte della Polizia Locale e il potenziamento di illuminazione e videosorveglianza”.

Fonte Confcommercio Vicenza