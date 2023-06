Si comincia il 16 giugno con teatro, cinema, talk e workshop per indagare il tema della biodiversità – Carpaneda Ecofestival: tre giorni dedicati all’agroecologia

Al via Carpaneda Ecofestival.

Dal 16 al 18 di giugno più di venti appuntamenti tra incontri, laboratori, teatro, film, musica, passeggiate e cibo dedicati all’agroecologia nell’area rurale periurbana di Carpaneda.

Si comincia domani 16 giugno con la conversazione itinerante “Verso Carpaneda” sui temi della produzione e distribuzione del cibo, del consumo di suolo e della rigenerazione urbana.

Partenza da piazza delle Erbe alle ore 16 e arrivo al bosco urbano.

A fare da cornice agli appuntamenti della prima giornata sarà l’azienda agricola 100orti, dove alle ore 18 è prevista l’inaugurazione del Festival, nato nell’ambito del progetto “V.A.N.G.A. Vicenza per l’Ambiente. Nuove Generazioni in Azione”.

Alle 19.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale

“SEMIs – storie di un potere invisibile”, produzione indipendente italo-francese Nouvelle Plague Maison des Semences Paysannes Maralpines.

Una pièce che con uno stile intimo e comunitario indaga tematiche legate alla sparizione della biodiversità e alla relazione profonda tra coltura e cultura.

Alle 20.30, invece, si terrà il talk

“Un’agricoltura contadina oltre i nuovi OGM”. Giulia Bocciero e Davide Simonetti di Nouvelle Plague, Valeria Grazian della Casa delle Sementi del Veneto e Francesco Paniè del Centro Internazionale Crocevia condivideranno esperienze di gestione condivisa della biodiversità agricola.

Nel frattempo, sempre alle 20.30,

il bosco di Carpaneda ospiterà un laboratorio per bambini, che con “Costruiamo un bug hotel” potranno raccogliere rami, foglie e fiori per realizzare un albergo per insetti, prezioso strumento di tutela della biodiversità.

La prima giornata del Festival si chiude alle 22

con la proiezione di “Globes” di Nina de Vroome: un documentario saggistico che traccia il legame tra gli esseri umani e le api.

Non manca il buon cibo con una cena a cura della Piccola Osteria Itinerante.

Gli appuntamenti della prima giornata sono a ingresso libero. Posti limitati, prenotazione consigliata. Cena su prenotazione obbligatoria online.

Il Festival prosegue il 17 e il 18 giugno.

Carpaneda Ecofestival è parte del progetto “V.A.N.G.A. Vicenza per l’Ambiente. Nuove Generazioni in Azione”, realizzato con il sostegno della Fondazione Cariverona da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale con i partner ALDA Associazione Europea per la Democrazia Locale, LIES Laboratorio dell’Inchiesta Economica e Sociale, Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani, Comunità Vicentina per l’Agroecologia, RiverLand, EQuiStiamo, azienda agricola 100orti, azienda agricola A Regola d’Orto e Comune di Vicenza.

Per dettagli e prenotazioni: www.piccionaia.org/terrestridestate/carpaneda-ecofestival

Vicenza, 15 giugno

Ufficio Stampa per Carpaneda Ecofestival Lorenza Zago