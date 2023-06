Tre consigli utili di come prendersi cura del cane con il caldo

Le colonnine di mercurio iniziano a salire e chi ha in casa un cane o amico a 4 zampe cerca il modo di portare anche lui un po’ di refrigerio. Vediamo dei consigli utili come aiutare il cane a superare indenne estati torride.

5 mosse per aiutare Fido a superare estati torride

I cani sudano in maniera diversa da noi, e per regolare la temperatura corporea respirano in modo particolare e sudano dalle zampe. Questo permette loro di combattere il caldo, tuttavia quando le colonnine di mercurio salgono vertiginosamente anche loro hanno bisogno di un supporto che può essere dato dall’amico umano.

Le regole anti-caldo prevedono l’impostazione dell’orario della passeggiata che non ci veda sotto il sole cocente del pomeriggio, una protezione adeguata per i polpastrelli di Fido e un’alimentazione adeguata.

Passeggiata estiva con Fido

L’orario ideale per concedersi una bella passeggiata rigenerante in compagnia del nostro amico a 4 zampe è la mattina presto o la sera. Evitare tassativamente gli orari pomeridiani, quando il sole raggiunge il culmine e l’afa finirebbe per mettere sotto affaticamento noi e il nostro amico pelosetto.

Protezione polpastrelli

Preferire sempre luoghi con un po’ di verde: il parco è senza dubbio più indicato del marciapiede di una strada. Con il caldo il cemento tende a surriscaldarsi, per cui far camminare Fido sul marciapiede potrebbe finire per danneggiare anche i suoi polpastrelli. In commercio esistono dei prodotti specifici per contrastare questo problema, e sarebbe consigliabile spalmare un po’ di prodotto dotto le zampe del cane anche se prediligiamo parchi cittadini o viali alberati.

La ciotola di Fido in estate

Un’altra accortezza che possiamo avere per fargli superare meglio il periodo più caldo è quella di predisporre un’alimentazione adeguata. Via libera a cibo umido, che contribuisce a mantenerlo idratato e risulta più appetibile, e offrirgli un po’ di frutta fresca (come mele e susine ).

Assicurarsi anche che abbia sempre a disposizione una bella ciotola di acqua fresca.

Fonte: Expodog Blog