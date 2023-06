Titanium di Tezze Sul Brenta: 4 ori e un bronzo ai Campionati Nazionali CSEN

Campionati Nazionali CSEN: oro nazionale a Prato Sesia e a Titanium di Tezze sul Brenta, con un ottimo esordio per la formazione varallese e per il Paracheer

Sabato 10 e domenica 11 si sono disputati i Campionati Nazionali CSEN di Cheerleading e Cheerdance.

La Gym&Cheer, reduce dalle recenti vittorie agli Europei di Bottrop con i Wildcats Superior, i Wildcats Future e i Titanium del distaccamento vicentino di Tezze Sul Brenta, hanno partecipato a diverse categorie dei Campionati italiani.

Le Wildcats Princesses di Prato Sesia, per quanto riguarda il Cheerdance juniores, hanno vinto l’oro nella categoria del Pom Freestyle, mentre si sono classificate quarte nella categoria Jazz.

I Wildcats Fury di Prato Sesia per il Cheerleading Juniores hanno vinto il bronzo.

Titanium di Tezze Sul Brenta

ben 4 primi posti nelle rispettive categorie per le formazioni New Blacks, Little Blacks, Black Fusion e Black Master e un terzo posto per la formazione Junior Blacks.

Due le grandi novità, invece, per questo 2023 dei Campionati italiani CSEN.

La prima è stata l’esordio assoluto di una compagine di Paracheer ad una gara di livello nazionale, con i Wildcats Dreams, sia nel Cheerleading che nel Cheerdance.

Luca, Marta e Roberta, che per la prima volta nella storia del Paracheer del nostro paese hanno partecipato ad un evento competitivo ad aprile in occasione della Monterosa Valsesia Cup, hanno nuovamente gareggiato capitanati dalla coach e direttore tecnico della Gym&Cheer Silvia Zanolo, che è salita in pedana con loro.

Esordio col botto invece per la prima squadra di Cheerleading di Varallo Sesia.

Le Wildcats Vrol, una squadra juniores che non esisteva fino all’inizio delle attività nella Città del Sacro Monte fino allo scorso settembre, ha ottenuto un ottimo terzo posto.

“Anche questa competizione nazionale

-commenta Carlo Stragiotti, Vicepresidente della società- ha portato grandi soddisfazioni. In primis un bellissimo spirito di squadra e una gran voglia di divertirsi da parte dei nostri atleti.

In particolare i Wildcats Dreams e i Wildcats Vrol hanno saputo farsi valere, nonostante sia stato un appuntamento d’esordio.

Un orgoglio particolare per i primi, che seguiamo da anni col progetto “ConosciamoCheer&Dance” con l’aiuto di Fondazione Valsesia Onlus e Anfass Valsesia, e una grande gioia per le mie “compaesane” varallesi, che hanno portato alto il nome della mia città”.

Con l’estate inizia il periodo delle esibizioni sul territorio, sia in chiave ludica che di promozione, territoriale e societaria: prossime esibizioni a Lenta sabato 17 e a Prato Sesia domenica 18 giugno.

Entrambe le occasioni sono organizzate dalle rispettive Pro Loco per la Festa Patronale, dove i Wildcats saranno ospiti.

Prato Sesia, 14 giugno 2023

Fonte DIRIGENTI Gym&Cheer