Telwin: 60 anniversari e un annuncio a sorpresa

Oltre 1000 persone alla Telwin per la celebrazione del 60° anniversario che si è concluso con un annuncio a sorpresa.

È stata una giornata di festa con una sorpresa

in pieno stile Telwin, quella che si è tenuta sabato 10 giugno 2023 alla Cittadella della Saldatura di Villaverla (VI), in occasione del 60° anniversario dalla fondazione dell’azienda 100% Made in Italy, punto di riferimento globale nella produzione di saldatrici, sistemi di taglio, caricabatterie e avviatori.

“Abbiamo voluto riunire le tantissime persone che in questi sessant’anni hanno permesso a Telwin di raggiungere questo prestigioso traguardo che non è solo temporale, ma che rappresenta una tappa di una straordinaria storia di innovazione e una nuova rampa di lancio nel segno della ricerca tecnologica e dell’innovazione”, spiega Stefano Spillere, CEO di Telwin, che, assieme alla sorella Silvia, Vice Presidente e Marketing manager, rappresenta la terza generazione alla guida dell’azienda.

“Nulla di tutto questo – aggiunge – si fa senza la passione delle persone, che infatti si sono ritrovate in tantissime per questa celebrazione”.

Sono stati infatti oltre mille i partecipanti all’evento tra dipendenti ed ex dipendenti, con le proprie famiglie, e stakeholder del territorio con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha inviato un messaggio di congratulazioni scritto e riportato al pubblico; mentre erano presenti in Telwin l’Assessore regionale Elena Donazzan, il Sindaco di Villaverla Enrico De Peron e la presidente di Confindustria Vicenza Laura Dalla Vecchia.

L’evento ha quindi previsto,

oltre ad un’esposizione dei prodotti, da quelli storici degli anni Sessanta fino ai nuovi top di gamma del 2023, la possibilità di visitare lo stabilimento – e per tanti bambini l’opportunità di vedere dove lavorano e cosa fanno le loro mamme e i loro papà – e le video-testimonianze dei collaboratori, dagli ‘storici’ ai nuovi arrivati, a riprova del dinamismo dell’azienda che è alla continua ricerca di nuove competenze da inserire in organico.

Ai più piccoli sono stati inoltre dedicati dei laboratori con materiale di scarto del ciclo produttivo.

Si sono susseguiti poi momenti conviviali e spettacoli, tra cui quello finale con gli acrobati verticali del gruppo Caffè Lulé che hanno volteggiato tra le strutture della Cittadella della Saldatura, headquarter di Telwin costruito negli anni Novanta e continuamente ammodernato per rispondere al meglio alle rivoluzioni tecnologiche che hanno visto Telwin istituire, proprio a Villaverla, il suo centro di Ricerca e Sviluppo.

In serata, quindi, si è svolto il momento ufficiale di celebrazione, con Antonio Spillere, presidente di Telwin e presente nella sua storia sin dal primo giorno, che ha ripercorso questo viaggio lungo 60 anni, a partire dalla fondazione, nel 1963, da parte del padre Giovanni, dell’azienda che allora si chiamava Telitalia.

“Quasi subito avvenne la svolta – ha raccontato il Presidente –.

Alla luce di un mercato, quello del fai-da-te, ancora agli albori a livello internazionale, ma di cui intuimmo l’enorme potenziale: nacque FUTURA (eccezionalmente esposta sul palco, ndr), la prima saldatrice ad elettrodo compatta al mondo per l’uso hobbistico.

Un prodotto che, per le sue caratteristiche, è stata in grado di democratizzare l’utilizzo della saldatrice e metterla a disposizione del grande pubblico.

Fu un successo globale che ci diede la possibilità di espanderci sui mercati di tutto il mondo e a me, che mi occupavo proprio dell’estero, di viaggiare e conoscere culture e luoghi incredibili, portando il Made in Italy in 5 continenti”.

Così si spiega anche il cambio di nome: nel 1982 Telitalia diventa TELWIN, richiamando la storia, TELitalia, il settore da cui tutto è partito (la saldatura, in inglese: Welding) per arrivare alla propensione internazionale (INternational).

“Ancora oggi – aggiunge Stefano Spillere – l’apertura al mondo rappresenta il nostro primo asset, tanto è vero che l’export è pari all’80% del fatturato. Confrontarci con i mercati e i competitor mondiali ci stimola, ci spinge sempre a migliorare e innovare”.

Proprio per questo il motto di questo anniversario è ‘GO FURTHER’ (‘Andare oltre’), parole che riassumono lo spirito con cui Telwin opera giorno per giorno, sempre alla ricerca di un modo migliore per fare le cose, sempre con l’obiettivo di alzare l’asticella della qualità, dell’usabilità e, sempre più, anche dell’efficienza energetica e della progettazione sostenibile dei prodotti.

In questo senso, la sorpresa presentata sul palco da Silvia Spillere,

si inserisce in una continuum assolutamente coerente con la storia, il presente ed evidentemente il futuro di Telwin: “Vogliamo condividere con tutti voi, in anteprima, il progetto del nuovissimo Training Lab – ha annunciato dal palco la Marketing Manager -.

L’innovazione la fanno le persone. È quindi vitale che siano aggiornate e formate sugli ultimi sviluppi tecnologici, continuamente. È importantissima per noi la formazione tecnica, specifica sul prodotto e abbiamo quindi sentito l’esigenza di trovare una nuova casa per fare sia formazione interna che training dedicato ai nostri partner.

Non solo, vogliamo che Telwin sia sempre più aperta e che questa casa dell’innovazione possa essere allargata alle necessità degli stakeholder, per avviare un confronto aperto su temi come: l’ecodesign, l’ottimizzazione dei consumi energetici, l’internazionalizzazione e la digitalizzazione”.

La serata si è conclusa, poi, con un appello all’ottimismo verso il futuro da parte di Stefano Spillere:

“Devo dire che è molto emozionante vedervi così in tanti e credo davvero dal profondo che la presenza di così tanti volti amici, riuniti insieme qui in Telwin, un sabato pomeriggio di giugno, sia il segno che qualcosa di davvero bello sia successo in questi 60 anni – ha detto al pubblico riunito per la festa di Telwin –.

La giornata di oggi ci da tutti gli stimoli per continuare insieme questa avventura. Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra, credo che lo siamo tutti anche perché le sfide che il mondo di oggi ci pone di fronte si vincono sempre e solo rimanendo uniti!

E questo ci dà la forza, e anche la serenità, di dire che possiamo guardare al futuro, alle nuove evoluzioni, ai cambiamenti, perfino anche alle difficoltà, con il sorriso sulle labbra: abbiamo fatto 60, ora andiamo di nuovo e ancora avanti, andiamo oltre”.

60 volte TELWIN: dove l’innovazione “va oltre”

È un vero e proprio viaggio nella storia dell’innovazione quello che Telwin ha percorso nei suoi primi 60 anni di attività.

Un viaggio che è tutt’altro che arrivato a conclusione, anzi: l’azienda che ha fondato la Cittadella della Saldatura a Villaverla (VI), a pochi chilometri dall’industriosa Vicenza e a meno di 70 km da Venezia, ha deciso di rilanciare, festeggiando il suo sessantesimo compleanno con un payoff che indica la direzione su cui vuole procedere: “GO FURTHER” (“Andare oltre”).

“Queste parole riassumono lo spirito con cui Telwin opera giorno per giorno, sempre alla ricerca di un modo migliore per fare le cose, sempre con l’obiettivo di alzare l’asticella della qualità, dell’usabilità e, sempre più, anche dell’efficienza energetica e della progettazione sostenibile dei prodotti”, spiega Stefano Spillere, CEO di Telwin e terza generazione, con la sorella Silvia, alla guida dell’azienda.

La voglia di andare oltre e sfidare i limiti tecnologici grazie all’ingegno e al grande lavoro, sono stati anche alla base della fondazione di Telwin che, nel 1963, si chiamava Telitalia.

L’azienda nasce dallo spirito imprenditoriale di Giovanni Spillere

che intravede nel mondo delle telecomunicazioni un mercato in espansione. L’azienda inizia quindi la sua avventura producendo attrezzature per telecomunicazioni, trasformatori, impianti e materiale elettrico.

Poi avviene la svolta. Alla luce di un mercato, quello del fai-da-te, ancora agli albori a livello internazionale, ma di cui si intuisce subito l’enorme potenziale: nasce FUTURA, la prima saldatrice ad elettrodo compatta al mondo per l’uso hobbistico.

Un prodotto che, per le sue caratteristiche, è in grado di democratizzare l’utilizzo della saldatrice e metterla a disposizione del grande pubblico. FUTURA tiene fede alle aspettative e l’esposizione alla Fiera Campionaria di Milano del 1966 ne decreta il successo internazionale.

Fu infatti una scintilla che fece letteralmente sbocciare un nuovo mercato, quello del fai-da-te di evoluto, che necessita di attrezzatura semplice ma di qualità, che sia facile da usare me anche sicura.

Una scintilla che,

in meno di 20 anni e grazie alla forza propulsiva del figlio di Giovanni, l’Amministratore Delegato Antonio Spillere, portò Telitalia a raggiungere la leadership europea sia nel settore della saldatura che in quella dei caricabatterie, sia con il proprio brand che come produttore in OEM.

Oltre a FUTURA, anche FORMULA, FILCOM, MASTERMIG, SPILL, TENAX, ENERGY diventano prodotti diffusi e noti in tutta Europa, in particolare nel mercato francese, tedesco e austriaco grazie alla loro affidabilità e duttilità che differenziano il marchio Telitalia dai concorrenti del continente. Non a caso, già nel 1972, arriva la prestigiosa certificazione volontaria di conformità agli standard di sicurezza tedeschi TÜV-GS già nel 1972.

Negli anni del Boom economico italiano, Telitalia si è già guadagnata una solida reputazione internazionale, ma sceglie di mantenere non solo la testa e il cuore, ma anche le mani, ovvero la produzione, interamente in Italia. Scelta rivelatasi lungimirante e confermata anche oggi, nel 2023, non solo per custodire uno dei punti di forza dell’azienda, ovvero la qualità della ricerca e sviluppo e della produzione, ma anche per il legame della famiglia Spillere con il territorio e il Paese.

L’aspetto che cambia,

invece, è il nome, che dal 1982 diventa TELWIN. Nome che richiama la storia, TELitalia e il settore da cui tutto è partito (la saldatura, in inglese: Welding) per arrivare alla propensione internazionale (INternational).

Nuovo nome e marchio dal sound anglofono che accompagna l’azienda verso un nuovo successo internazionale.

MINIMAX, la prima saldatrice a filo semiprofessionale, INVERTARC, la prima saldatrice inverter ad elettrodo e SUPERMIG, mig industriale sono le “fuoriserie” che permettono a TELWIN di far breccia nei mercati esteri, anche extra europei, che tutt’ora sono Paesi di esportazione molto significativi per l’azienda italiana.

Arriva anche PLASMARC 33, che fa di TELWIN il primo produttore europeo di sistemi di taglio al plasma grazie al grande lavoro fatto nello sviluppo tecnologico nell’headquarter vicentino.

In questi anni vengono quindi registrati numerosi brevetti, tra i quali due per le torce per il taglio plasma e altri relativi alla tecnologia implementata in saldatrici a filo continuo.

Dieci anni dopo il nuovo naming e brand, TELWIN apre la sua nuova casa: la “Cittadella della Saldatura” a Villaverla (Vicenza).

Un luogo pensato per coltivare l’eccellenza e l’efficienza:

“Ogni spazio, la disposizione e l’organizzazione dei reparti, dei macchinari, dei laboratori sono pensati per risuonare in armonia l’uno con l’altro, nel rispetto dal territorio e della popolazione con cui l’azienda e le sue persone convivono – spiega il presidente Antonio Spillere –. La Cittadella, in fondo, è come TELWIN, è come tutti noi: un luogo ambizioso e vivo, che cresce, si rinnova e soprattutto punta ad ‘andare oltre’, a trovare nuove soluzioni sui nostri asset principali”.

Ovvero:

Ricerca & Sviluppo e Innovazione , composta da specialisti che creano le soluzioni tecnologiche che hanno permesso a TELWIN di avere la gamma più ampia nei principali settori d’attività.

, composta da specialisti che creano le soluzioni tecnologiche che hanno permesso a TELWIN di avere la gamma più ampia nei principali settori d’attività. “Una gamma in rinnovamento continuo – aggiunge la marketing manager Silvia Spillere –, anche grazie alla spinta dei clienti che richiedono a TELWIN di arrivare sempre prima dell’avanguardia”.

–, anche grazie alla spinta dei clienti che richiedono a TELWIN di arrivare sempre prima dell’avanguardia”. Produzione e automazione evoluta , con avanzate isole robotizzate, secondo la logica lean, linee di assemblaggio specializzate, aree di collaudo e testing distribuite confermano la forza di questa realtà industriale che per capacità produttiva non ha eguali sul mercato.

, con avanzate isole robotizzate, secondo la logica lean, linee di assemblaggio specializzate, aree di collaudo e testing distribuite confermano la forza di questa realtà industriale che per capacità produttiva non ha eguali sul mercato. Logistica integrata e digitalizzazione , con i magazzini automatici disposti nei 120 mila metri quadri della Cittadella (espansione raggiunta nel 2002) che lavorano all’unisono grazie ad efficaci procedure ingegnerizzate per garantire un servizio di evasione degli ordini preciso, rapido, efficiente.

, con i magazzini automatici disposti nei 120 mila metri quadri della Cittadella (espansione raggiunta nel 2002) che lavorano all’unisono grazie ad efficaci procedure ingegnerizzate per garantire un servizio di evasione degli ordini preciso, rapido, efficiente. Formazione e Informazione, con il Telwin Training Lab, la struttura formativa di Telwin, è un indispensabile supporto ai clienti che qui possono apprendere, discutere, provare funzionalità e dimostrazioni dei prodotti, ottenendo un valido aiuto a comprendere le grandi potenzialità di una gamma che è la più ampia e completa del mercato.

Con la nuova operatività fornita dalla Cittadella, in due anni TELWIN diventa una tra le prime aziende in Italia a conquistare la Certificazione di Qualità del Sistema Aziendale ISO 9001.

Ma il cuore del successo e della longevità sta, come sempre, nello sviluppo. Nascono le saldatrici con l’innovativa tecnologia inverter, TECNICA e TECHNOLOGY, che diventano bestseller.

Ad esse si aggiungono tre nuovi primati:

PLASMA COMPACT 36071: il primo sistema di taglio al plasma con compressore integrato a livello mondiale. STARTRONIC, il primo caricabatteria elettronico/digitale – nuovo concetto costruttivo per la tipologia di prodotto che permette la salvaguardia dell’elettronica di bordo e carica in piena sicurezza. MODULAR 230-400, la prima puntatrice portatile digitale.

Queste evoluzioni, unite allo sviluppo di offerta di accessori e consumabili di una varietà di gamma davvero enorme, portano TELWIN a raggiungere un nuovo picco: 5 continenti serviti, superare i 100 paesi destinatari del proprio export, raggiungere l’80% di quota di fatturato grazie alle vendite all’estero.

Con il nuovo millennio e l’ingresso della terza generazione, con Stefano Spillere, figlio di Antonio, in qualità di Area Manager; TELWIN punta ancora di più sull’innovazione. La Cittadella diventa il più esteso polo industriale e di ricerca europeo del settore, l’area R&D conta 25 ingegneri e tecnici specializzati che collaborano con le più prestigiose università (tra cui il MIT di Boston) e istituti di ricerca.

Non sorprende,

quindi, come TELWIN ottenga nuovi riconoscimenti: nel 2007 arriva la prima omologazione di prodotti da parte di case automobilistiche e si intensificano i rapporti con Mercedes, Volvo, Ford, Honda, Fiat-Iveco.

Quindi, coerentemente con l’attenzione alla salute e alla sicurezza dei collaboratori che è sempre stato un punto cardine per l’azienda, TELWIN diviene una delle prime realtà industriali in Italia ad ottenere la Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori BS OHSAS 18001:2007: “Un traguardo a cui teniamo molto e che abbiamo perseguito con un bellissimo lavoro di squadra”, afferma Silvia Spillere.

Arriva anche il prestigioso DEDALO MINOSSE, premio internazionale alla committenza di architettura che è stato consegnato in un tempio mondiale della bellezza: il Teatro Olimpico di Vicenza, il più antico teatro coperto del mondo progettato da Andrea Palladio e completato dall’allievo Vincenzo Scamozzi, un’opera immortale che ha contribuito a far entrare Vicenza tra i patrimoni mondiali dell’UNESCO.

Anche in questi primi anni 2000, continua l’apprezzamento internazionale dei modelli inverter, INVERSPOTTER, INVERPULSE, SUPERIOR, SUPERIOR TIG, SUPERIOR PLASMA.

E non mancano, anche questa volta, i primati:

La prima saldatrice MIG a controllo digitale: DIGITAL MIG La prima saldatrice multiprocesso: TECHNOTRIS La brevettazione e l’introduzione della gamma di saldatrici ad elettrodo inverter portatili: FORCE

La spinta internazionale e la crescita di TELWIN necessitano di un’evoluzione anche organizzativa. Ad Antonio, che diventa Presidente dell’azienda, e a Stefano, nuovo Amministratore Delegato, si aggiunge in azienda Silvia Spillere, figlia di Antonio, che diventa responsabile dell’area marketing a livello globale.

È in questo periodo che l’azienda esplicita, con un nuovo payoff e un logo al passo con i nuovi tempi, la propria filosofia: JOIN THE INNOVATION.

Una mission che prende forma con ulteriori innovazioni, in grado, questa volta, di rendere le tecnologie “intelligenti”.

È la volta, quindi, del sistema operativo WAVE OS (Welding Advanced Visual Environment) studiato per aumentare la produttività e la qualità delle lavorazioni e applicato alle saldatrici inverter e di PULSETRONIC, il controllo elettronico del processo di carica che si basa sulla diagnosi puntuale istante per istante delle condizioni di batteria unitamente a specifici interventi rivolti a ripristinarne la migliore operatività.

Ci sono, poi, i nuovi caricabatteria elettronici professionali e consumer (Doctor Charge e T-Charge); e nasce anche la gamma di caricatori multifunzioni al litio (Startzilla e Drive).

Viene, infine, brevettato il braccio per la puntatura SHARK A7.

La necessità di avvicinarsi ai clienti che richiedono le nuove tecnologie con rapidità ed efficienza in 5 continenti, portano TELWIN all’apertura di due filiali: in Cina nel 2014 e in Brasile nel 2019.

Con l’avvicinarsi del sessantesimo anniversario, TELWIN aggiunge ancora marce alla propria capacità organizzativa: viene introdotta la logica lean, che si sposa perfettamente con la filosofia per cui era nata, circa 30 anni prima, la Cittadella della Saldatura.

La spinta verso la sostenibilità si fa, poi, sempre più concreta: viene installato un impianto fotovoltaico di 499,98 kWp che copre il 70% del fabbisogno energetico, riducendo il consumo di energia da fonti tradizionali e TELWIN raggiunge la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Questo grazie anche a un nuovo approccio alla progettazione che segue le regole dell’ecodesign per ridurre i consumi e avvicinarsi alle logiche dell’economia circolare.

Queste novità non possono che portare a innesti di nuove competenze, con la collaborazione sempre più stretta con scuole e istituti per la formazione di figure specializzate nel mondo della saldatura, del motorsport, dell’automazione e dell’industria 4.0, questi ultimi due, settori di nuovo ingresso per TELWIN.

Questa nuova crescita qualitativa comporta anche un rebranding e rinnovo estetico della gamma di prodotti che deve stare al passo con l’estrema eleganza delle soluzioni tecnologiche di prodotto.

Il 60° anniversario di TELWIN

diventa un importante traguardo da celebrare e l’azienda lo fa rinnovando la sua attitudine all’innovazione con un nuovo motto che la accompagnerà.

Viene infatti coniato il payoff: “GO FURTHER” che diventa non solo un motto che accompagnerà l’azienda a festeggiare il sesto decennale dalla fondazione; ma anche un incitamento a rinnovare la filosofia che da sempre guida lo sviluppo dei prodotti TELWIN, i cui risultati si riflettono nelle loro straordinarie prestazioni che nascono dalle esigenze raccolte direttamente “sul campo” dai clienti.

Una visione sempre rivolta al futuro con focus su efficienza e qualità delle lavorazioni oltre che su ecodesign e ottimizzazione dei consumi energetici.

Villaverla (Vicenza) giugno 2023

Fonte www.telwin.com