Conferenza sul ruolo della Polizia di Stabilità della NATO nello HUMAN SECURITY

Martedì 20 giugno alle ore 09.00,

presso il Palazzo Thiene Bonin sede della Confindustria di Vicenza (Corso Palladio n. 13), avrà luogo la Conferenza sul ruolo della Polizia di Stabilità della NATO nello Human Security.

Organizzato dal Centro di Eccellenza della NATO per la Polizia di Stabilità di Vicenza (NATO SP CoE Homepage – NATO Stability Policing Centre of Excellence), organismo multinazionale a guida Arma Carabinieri.

L’evento, cui tra l’altro parteciperà il Rappresentante Speciale per Women, Peace and Security del Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, ovvero la Dott.ssa Irene Fellin, ha come principale scopo quello di contribuire agli sforzi dell’Allenza Atlantica in materia di Human Security (NATO – Topic: Human security) con esplicito riferimento al contributo dello Stability Policing, riunirà alcuni dei più rilevanti attori e istituzioni sia militari sia accademiche del mondo internazionale.

CONTATTI: Desk NATO SP CoE Public Affairs Officer tel. 04441449605, e-mail pao@nspcoe.org.

Fonte Marco Argenton, Chief Warrant Officer (OR9), ITA Carabinieri

e-mail: pao@nspcoe.org