OrgelMesse: l’organo protagonista nelle chiese della provincia di Vicenza

Sabato 17 e domenica 18 giugno al via una nuova edizione delle OrgelMesse, 50 celebrazioni liturgiche impreziosite dalla musica d’organo. Ospitano il progetto musicale 22 Chiese parrocchiali di tutta la Provincia vicentina che conservano altrettanti preziosi strumenti storici. Coinvolti 30 giovani organisti che si sono formati nei Conservatori del Veneto. Oltre sessanta gli autori proposti, dal Seicento ai giorni nostri.

C’era un tempo in cui si andava alla Messa della domenica anche per il piacere di ascoltare la musica d’organo, strumento ammaliante – e spesso di dimensioni monumentali –. L’organo che era presente nella quasi totalità dei luoghi di culto vicentini. Poi le cose cambiarono e per decenni il ruolo dell’organo è stato relegato a mero strumento d’accompagnamento dei canti liturgici.

L’organo al centro della liturgia

Con la serie delle OrgelMesse la Società del Quartetto di Vicenza, in collaborazione con la Diocesi, il Conservatorio Pedrollo, il Ministero della Cultura e soprattutto con il Festival Concertistico Internazionale Organi storici del Vicentino ideato da Enrico Zanovello, ha rimesso l’organo al centro della liturgia facendo riscoprire a fedeli e appassionati di musica tutte le sfumature di cui è capace questo strumento.

La settima edizione della rassegna inizia nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 giugno e si protrarrà fino al 22 ottobre con una sequenza di 50 Messe. Messe impreziosite, nei quattro momenti dell’Ingresso, Offertorio, Comunione e Congedo, dalle musiche per organo.

Le Chiese che ospitano le OrgelMesse sono 22 e coprono il territorio di tutta la Provincia vicentina. Dalle parrocchiali di Agugliaro, Albettone e Campiglia dei Berici a quelle di Monte di Malo, Velo d’Astico e Tonezza. Inclusi i grandi centri di Thiene, Bassano del Grappa e Vicenza.

Ai comandi dei preziosi strumenti storici – che sono stati tutti oggetto di accurati restauri – ci saranno 30 organisti formatisi in vari Conservatori del Veneto.

Gli autori proposti sono più di 60: dai celeberrimi Bach, Mozart, Schumann, Händel, Mendelssohn e Liszt, ai vari Scarlatti, Benedetto Marcello, Frescobaldi e Fauré, a decine di compositori italiani ed europei che non godono di altrettanta notorietà, ma che hanno dedicato all’organo pagine sublimi.

Inaugurano la rassegna quattro appuntamenti. Sabato 17 durante la Messa delle ore 18 officiata alla Chiesa dei SS. Martino e Giorgio di Velo d’Astico Thomas Gelain eseguirà all’organo Zarantonello brani dei francesi Léon Boëllmann e Louis Vierne e del romano Filippo Capocci, già maestro della regina Margherita. Sempre sabato pomeriggio Giovanni Minuzzi, che ha anche un diploma in composizione, si produrrà in sue improvvisazioni nella Messa in programma alle 18:30 alla Chiesa di San Giovanni Battista.

Fonte: Società del Quartetto di Vicenza