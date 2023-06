Montecchio Maggiore: oltre 1600 visitatori agli eventi del turismo inclusivo e accessibile

Sono stati più di 1600 i visitatori totali che hanno partecipato ai due appuntamenti di fine maggio e inizio giugno proposti nell’ambito del progetto “e il Turismo X Tutti” della Pro Loco Alte Montecchio.

L’iniziativa dell’ente castellano, che ha partecipato e vinto un bando rivolto al settore Cultura e Turismo indetto dalla Camera di Commercio di Vicenza. Appoggiata dal Comune di Montecchio Maggiore, Provincia di Vicenza, Museo delle Forze Armate. Oltre all’Associazione Cescot Veneto, Associazione Confesercenti e Associazione Confartigianato Imprese.

La Giornata del Turismo Diffuso

Domenica 28 maggio si è svolta la Giornata del Turismo Diffuso con più di mille turisti giunti in città, anche da oltre i confini provinciali, per conoscere il complesso ipogeo “Le Priare”, il museo archeologico “Zannato”. Il castello di Romeo, villa Cordellina e il Museo delle Forze Armate.

Duecento, in totale, i visitatori ad aver usufruito del trenino adibito al trasporto di persone diversamente abili, accessibile alle carrozzine. «Hanno partecipato anche 45 persone dell’Associazione ENS di Vicenza (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi). Persone alle quali è stato offerto, in ogni sito, il servizio di interpretariato LIS (lingua dei segni italiana) per la traduzione in simultanea di quanto spiegato dalle nostre guide», spiega il presidente della Pro Loco, Giuseppe Ceccato.

«Molti di loro non avevano mai avuto l’occasione di visitare un sito turistico con queste modalità, messe a disposizione gratuitamente. Quasi 40, invece, le persone del Gruppo Sportivo Non Vedenti di Vicenza ad aver partecipato all’evento».

Il successo del primo appuntamento è stato replicato domenica 11 giugno in villa Gualdo. Lo storico edificio, recentemente restaurato e sede dell’azienda agricola La Gualda, ha accolto un pubblico di 600 turisti per una giornata di visite guidate all’insegna dell’inclusione. In totale sono stati raggiunti oltre 1600 visitatori.

Nei prossimi mesi verranno organizzate altre serate gratuite

«Nei prossimi mesi la Pro Loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizzerà alcune serate gratuite di formazione. L’obiettivo è di spiegare ai titolari di attività artigianali e commerciali le corrette modalità per attuare un’accoglienza inclusiva», aggiunge Ceccato.

«Un progetto che vuole abbattere le barriere e aprire la città a tutti, rendendo accessibili sia i siti di interesse che i servizi offerti», dichiara l’assessore al turismo di Montecchio Maggiore, Maria Paola Stocchero. «La ricettività e l’accoglienza della nostra comunità si misurano anche in termini di inclusione: l’ottima partecipazione registrata durante questi eventi, promossi nell’ambito del progetto “L’A. B. C. dell’Accoglienza e il Turismo X Tutti”, ne sono la dimostrazione».

«La promozione del nostro territorio è un obiettivo a cui, come amministrazione comunale, dedichiamo da sempre attenzione, impegno e risorse», è il commento del sindaco Gianfranco Trapula. «Continuiamo a investire molto in infrastrutture per l’accoglienza dei visitatori e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni. Spesso in collaborazione con la Pro Loco. Le ultime iniziative si inseriscono in questa strategia di sviluppo turistico».

Foto di copertina: il complesso ipogeo “Le Priare”

Fonte Comune di Montecchio Maggiore (VI) – Ufficio Stampa Hassel Omnichannel

Montecchio Maggiore, 14 giugno 2023