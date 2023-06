Città di Vicenza: bandiere a mezz’asta per la scomparsa di Silvio Berlusconi

Per ricordare l’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi le bandiere della città di Vicenza sono a mezz’asta a Palazzo Trissino e in piazza dei Signori, in segno di cordoglio e nel rispetto del lutto nazionale.

Foto di copertina: bandiere a mezz’asta in Piazza dei Signori

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa