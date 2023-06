Amalo Festival: in villa Clementi sarà di scena “Black gold show”

Arriva il secondo, attesissimo appuntamento con Amalo Festival. Venerdì 16 giugno alle 21, in villa Clementi, sarà di scena “Black gold show”.

BLACK MUSIC REGINA IN VILLA CLEMENTI

Si tratta di un viaggio sonoro che parte dalla storia della musica Afroamericana, dove vengono ripresi ed arrangiati i classici della musica Soul Motown Disco anni 70 -80, fino ad arrivare alla musica moderna.

Black Gold Show è un viaggio emozionale e unico, forte dell’unicità e del carisma di queste fantastiche voci che sapranno trasportare il pubblico in uno spettacolo difficile da dimenticare!

Un collettivo costituito dalle voci dei migliori cantanti Black della scena Italiana accompagnati da una band esplosiva formata da apprezzati musicisti di fama nazionale.

Il gruppo vanta importanti e prestigiose esibizioni a livello nazionale ed internazionale, numerosi infatti sono i festival ed eventi di rilievo dove il collettivo si e’ esibito.

Sul palco si esibiranno Ariane Diakite – voce , Faith Diallo voce , Napoleon – voce , Alice B – voce , Dario dal Molin – tastiere , Chris Lavoro basso , Luca de Toni – chitarra , Paolo Rubboli – batteria-

La serata è ad ingresso libero e gratuito senza prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili.

In caso di maltempo, sarà spostata al cinema Aurora di via chiesa.

Ricordiamo che il concerto di Antonella Ruggiero,

magica voce dei Matia Bazar, si terrà sempre in villa clementi sabato 29 luglio, nell’ambito di Amalo Festival.

Malo, 14 giugno 2023

Fonte dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino Comune di Malo –monica.filippi@comune.malo.vi.it

Denominazione e localizzazione

Villa Clementi è situata al punto d’incrocio di via Grisi con via Cardinal De Lai, al centro dell’abitato di Malo. In epoca medievale, la località era centro di una fattoria agricola bonificata dai Benedettini tra la Proa e il Livergon. La fattoria comprendeva un’area terriera che andava oltre l’attuale via Ca’ Crosara e Ca’ Bianca, sulla strada di Borgo Redentore.

Destinazione originaria

Dal 1600 alla fine del 1700: casa colonica (funzione agricola).

Dal 1800 al 1972: casa padronale con adiacenze agricole.

Destinazione attuale

Parte del complesso di Villa Clementi è attualmente occupato dalla Biblioteca Civica Comunale e dalla sede della Rete Museale Alto Vicentino.