Giovedì 15 giugno alle 9.30 un incontro informativo – Bando da 660 milioni di euro – Alloggi per studenti unversitari: manifestazione di interesse scadenza 11 luglio

La Fondazione Studi Universitari di Vicenza organizza per giovedì 15 giugno alle 9.30 un incontro informativo rivolto a tutti i soggetti nel territorio potenzialmente interessati a rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie.

Per presentare la manifestazione di interesse c’è tempo fino all’11 luglio

C’è tempo fino all’11 luglio

per presentare formalmente la manifestazione di interesse ad aderire al bando di contributi pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (decreto n. 469 del 12-05-2023), che mette a disposizione 660 milioni di euro di contributi per co-finanziare gli affitti di residenze destinate agli studenti universitari.

Con l’obiettivo di far conoscere questa opportunità, la Fondazione Studi Universitari di Vicenza ha organizzato per giovedì 15 giugno un incontro informativo al quale sono inviati a partecipare tutti i soggetti potenzialmente coinvolti. Questi ultimi sono quelli indicati nel bando stesso: Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici in generale, società di gestione del risparmio e gli altri soggetti pubblici e privati.

L’incontro, che si terrà a partire dalle 9.30 presso il polo universitario di viale Margherita, vedrà la partecipazione del Presidente della Fondazione Studi di Vicenza Adamo Dalla Fondana, del Direttore Carlo Terrin, del Direttore dell’ESU di Padova Gabriele Verza e del Direttore dell’ESU di Verona Giorgio Gugole.

Il contributo si concretizzerà in un co-finanziamento degli affitti, erogato direttamente al soggetto titolare dell’immobile.

È possibile presentare domanda di adesione al bando

per fabbricati cielo-terra o porzioni di fabbricati e unità immobiliare, con destinazione urbanistica coerente con le finalità dell’intervento o trasformabile in questo senso, con un numero di posti letto non inferiore a 20 unità.

Possono essere sia edifici già in possesso di tutti i requisiti, sia immobili potenzialmente oggetto di interventi di ristrutturazione finalizzati a raggiungere le caratteristiche richieste dal bando entro il 31 maggio 2026.

«Come Fondazione – sottolinea il Presidente Adamo Dalla Fontana –

ci siamo attivati per promuovere la conoscenza di questo bando perché rappresenta una grande opportunità per tutto il territorio, sotto molteplici punti di vista.

Innanzitutto è una risorsa preziosa per favore nuovi progetti e iniziative attraverso i quali aumentare la disponibilità di alloggi per gli studenti, rispondendo così ad una necessità che oggi è molto sentita a livello nazionale e rispetto alla quale Vicenza non fa eccezione.

Allo stesso tempo può stimolare l’avvio di progetti di riqualificazione di alcuni immobili che attualmente risultano inutilizzati, con un generale beneficio in termini urbanistici, economici e sociali. Invitiamo dunque tutti i soggetti che detengono la disponibilità di immobili inutilizzati a partecipare all’incontro per approfondire questa importante opportunità».

Comunicato stampa n.15 – 13 giugno 2023

Ufficio Stampa Fondazione Studi Universitari Vicenza

Giovanni Bregant e-mail: info@gbcomunicazione.com